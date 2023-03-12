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全壘打送飲料！洲際50嵐店「一支全壘打送20杯飲料」，一起為中華隊加油

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／50嵐中區粉絲頁
圖／50嵐中區粉絲頁

擊出全壘打，手搖免費喝！連鎖茶飲品牌「50嵐」搭上世界棒球經典賽熱潮，推出「洲際棒球場限定活動」，只要在本日「中華對古巴」賽事中，中華隊擊出一支全壘打，現場即送20杯隨機人氣飲品，邀請台灣球迷一同慶祝精彩賽事。

圖／50嵐中區粉絲頁
圖／50嵐中區粉絲頁

全台瘋棒球！50嵐於今(12)日推出「洲際棒球場限定活動」，在本日賽事「中華對古巴」中，凡中華隊擊出一支全壘打，洲際50嵐店現場便送出20杯飲品（隨機贈送），用行動支持中華隊！

圖／50嵐中區粉絲頁
圖／50嵐中區粉絲頁

其實，洲際50嵐店已在昨(11)日賽事中送出20杯珍奶，只要在現場就能領取，隨機飲品免費喝。相關活動可至50嵐中區粉絲頁追蹤查詢。

洲際50嵐店在11日賽事中送出20杯珍奶。圖／50嵐中區粉絲頁
洲際50嵐店在11日賽事中送出20杯珍奶。圖／50嵐中區粉絲頁

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古巴 50嵐 珍奶 手搖

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