全壘打送飲料！洲際50嵐店「一支全壘打送20杯飲料」，一起為中華隊加油

超巨大布丁！除了逛全聯、好市多，大潤發也是不少人閒逛購物的好去處，近日有IGer發現一款「巨無霸布丁」，整整是一般布丁的10倍大，不僅吃起來過癮，光是看著都讓人驚喜發笑，拿來送禮也超有梗，這麼大一個還

2023-03-11 14:00