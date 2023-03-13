今日起！星巴克「全品項第二杯半價」，連續2日歡慶白色情人節
節日就喝星巴克！即將迎來白色情人節，星巴克為慶祝浪漫節日，自3/13起至3/14，連續兩天推出「全品項第二杯半價」優惠，邀請顧客一同歡度美好節日，你一杯、我一杯，感情不會散。
星巴克推出白色情人節限定「第二杯半價」，活動自3/13起至3/14開跑，凡於活動期間至星巴克門市購買兩杯大杯(含)以上相同容量/風味/冰熱飲料，可享第二杯半價優惠，除罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料外，其餘飲品統統享優惠。
星巴克白色情人節「第二杯半價」優惠資訊
活動日期：3/13～3/14
活動內容：凡於活動期間至星巴克門市購買兩杯大杯(含)以上相同容量/風味/冰熱飲料，可享第二杯半價優惠
注意事項：
·單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取
·優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料
·原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費
延伸閱讀：
．賀中華隊WBC預賽二連勝！7-ELEVEN門市再推一日限定「指定CITY飲品買1送1」
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言