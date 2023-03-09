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1元手搖！鶴茶樓內湖店慶開幕「1元人氣飲品」三選一，奶茶控最推「綺夢那堤」放心衝

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／鶴茶樓粉絲頁
圖／鶴茶樓粉絲頁

手搖新門市開幕優惠來囉！復古連鎖茶飲「鶴茶樓」內湖店將於3/12正式開幕，並在開幕當日推出「3大明星飲品只要1元」優惠，手搖控們記得把握好康，歡慶門店開幕同享1元優惠。此外，另有5間鶴茶樓門市正在籌備中，屆時開幕想必也有1元飲品等超值好康活動啦！

圖／鶴茶樓粉絲頁
圖／鶴茶樓粉絲頁

「鶴茶樓」內湖店將於3/11試營運，並在隔日3/12盛大開張，品牌邀請大家同樂推出「3大明星飲品1元」好康活動，包含鶴頂紅茶、綺夢那堤、藝伎紅茶等3款招牌商品，在開幕日當天下午1點、6點兩個時段各準備120杯(3款飲品合計)回饋給顧客。手搖控可別錯過了！

鶴頂紅茶。圖／鶴茶樓粉絲頁
鶴頂紅茶。圖／鶴茶樓粉絲頁

綺夢那堤。圖／鶴茶樓粉絲頁
綺夢那堤。圖／鶴茶樓粉絲頁

藝伎紅茶。圖／鶴茶樓粉絲頁
藝伎紅茶。圖／鶴茶樓粉絲頁

此外，鶴茶樓更透露在新北、台中及高雄共有5間門市正在籌備中，喜愛鶴茶樓的粉絲就先拭目以待，靜待開幕及優惠活動的好消息吧！

鶴茶樓內湖店「1元手搖」開幕活動資訊

地址：台北市內湖區內湖路一段397號

營業時間：9:00-22:00

活動內容：3/12開幕當日下午1點、6點兩個時段，至店購買中杯人氣飲品只要1元，包含「鶴頂紅茶(微糖少冰)、綺夢那堤(半糖少冰)、藝伎紅茶(無糖少冰)」，甜度冰塊固定，每時段3款共120杯

備註：每人限購1杯，電話自取、外送不適用

鶴茶樓 鶴頂紅茶商店粉絲頁

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