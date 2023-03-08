冠軍的精品麵包店！「陳耀訓·麵包埠」新址飄香，麵包控必買清單1次收
麵包控先鎖定！曾掀起全台瘋搶蛋黃酥風潮的陳耀訓全新店面於3/7在新址盛大開幕。「陳耀訓·麵包埠」自2/25起試營運，吸引許多舊雨新知前往選購，更有忠實饕客透露「新店已經到過3次了」，表達了對品牌麵包的喜愛及讓人一訪再訪的魅力。
麵包冠軍陳耀訓的「陳耀訓·麵包埠」在敦化北路上飄香，也有不少網友慕名而來，選購各式美味麵包。而耀訓師傅也在粉絲頁表示「趁機推出了幾款新品」，提供顧客們更多麵包新選擇。值得一提的是，新店面的質感裝潢也吸引眾人目光，甚至美到讓人以為是精品店。
此外，也有許多熟客在陳耀訓·麵包埠粉絲頁分享推薦清單，像是鹽奶油菠蘿、奶酥炸彈、經典可頌、法式長棍等。麵包控快抄作業，準備探店掃貨一波啦！
陳耀訓·麵包埠
地址：台北市松山區敦化北路244巷51號
營業時間：12:00-19:30
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