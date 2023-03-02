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手搖買1送1！3月「手搖5品牌外送優惠」：珍奶、楊桃冰茶、蕎麥鮮奶統統有

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／CoCo提供、康青龍粉絲頁
圖／CoCo提供、康青龍粉絲頁

手搖外送優惠先收！3月外送優惠來囉，5家人氣連鎖茶飲品牌指定飲品統統買一送一，除了經典珍珠奶茶外，楊桃冰茶、蘋果醋冰茶等清爽解膩飲品也都有，外送限定才有的優惠，看準店家下單囉！

CoCo都可：珍珠奶茶、莓果派對

即日起至3/6，使用foodpanda外送購買中杯「珍珠奶茶」或「莓果派對」，可享買一送一優惠（限同品項）。

圖／CoCo都可臉書
圖／CoCo都可臉書

⬤ 康青龍：粉紅佳人

即日起至3/7，新用戶使用UberEats外送購買「粉紅佳人」享買一送一優惠。

圖／康青龍粉絲頁
圖／康青龍粉絲頁

⬤ 烏弄：不苦蕎麥鮮奶

即日起至3/8，使用UberEats外送購買「不苦蕎麥鮮奶」享買一送一優惠。

圖／烏弄粉絲頁
圖／烏弄粉絲頁

⬤ 五桐號：荔枝冰茶凍飲、綠茶凍楊桃冰茶

即日起至3/14，使用UberEats外送購買「荔枝冰茶凍飲」或「綠茶凍楊桃冰茶」，可享買一送一優惠。

圖／五桐號臉書
圖／五桐號臉書

大苑子：蘋果醋冰茶

即日起至3/14，使用UberEats外送購買大杯「蘋果醋冰茶」享買一送一優惠。

圖／大苑子官網
圖／大苑子官網

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