手搖買1送1！3月「手搖5品牌外送優惠」：珍奶、楊桃冰茶、蕎麥鮮奶統統有

手搖外送優惠先收！3月外送優惠來囉，5家人氣連鎖茶飲品牌指定飲品統統買一送一，除了經典珍珠奶茶外，楊桃冰茶、蘋果醋冰茶等清爽解膩飲品也都有，外送限定才有的優惠，看準店家下單囉！ ⬤ CoCo都可

2023-03-02 12:00