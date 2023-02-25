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肯德基「肉桂吉拿棒」限時回歸！一份涮嘴不夠嗑，網被推坑：吃爆

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／IG@tainanxian_food授權
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肯德基肉桂吉拿棒快閃回歸！肯德基超高人氣小甜點「肉桂吉拿棒」即日起至4/3都吃得到，吉拿棒外酥內軟，撒上肉桂糖粉，一口接一口停不下來。甜而不膩的限定滋味，這次錯過不知道要再等多久喔！

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肯德基「肉桂吉拿棒」快閃回歸至4/3。圖／肯德基臉書
肯德基「肉桂吉拿棒」快閃回歸至4/3。圖／肯德基臉書

當小點心剛剛好！肯德基「肉桂吉拿棒」熱烈回歸，即日起至4/3限期販售，一根約食指長度，一份有3根，單點75元、加購價69元，外酥脆內鬆軟，搭配肉桂香與糖粉，經典滋味讓人上癮。由於這款吉拿棒個頭小，吃起來方便無負擔，不少網友覺得「好可愛」，並被推坑表示「我要去買」。

圖／IG@tainanxian_food授權
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不過，也有網友認為「一份三根真的是貴」、「怎麼那麼小，吃不夠啦」，因此有人另分享「好市多的37cm吉拿棒」，同樣推薦給想吃吉拿棒的朋友，讓大家多一些選擇。

網友另推「好市多37cm吉拿棒」，一支49元，CP值超高。圖／IG@tristaying授權
網友另推「好市多37cm吉拿棒」，一支49元，CP值超高。圖／IG@tristaying授權

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