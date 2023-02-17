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請你喝珍奶！「手作功夫茶」限時1小時「珍奶免費喝」，下班手刀搶好康

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／手作功夫茶粉絲頁
圖／手作功夫茶粉絲頁

免費試喝超好康！發源於台中的連鎖茶飲「手作功夫茶」再推經典升級「珍珠奶茶」，並將在2/18邀請大家至西門町店當試喝員，活動限時1小時，下班衝還來得及！

飲品示意圖。圖／手作功夫茶粉絲頁
飲品示意圖。圖／手作功夫茶粉絲頁

「手作功夫茶」將於2/18晚上7點半至8點半，限時一小時推出「珍珠奶茶試喝活動」，升級版「珍珠奶茶」使用獨家比例，茶香繚繞、奶香撲鼻。記好時間，免費珍奶喝起來！沒搶到也別氣餒，即日起至2/19還有「鮮榨柳橙綠」大杯現折5元優惠。

圖／手作功夫茶粉絲頁
圖／手作功夫茶粉絲頁

此外，「手作功夫茶」中壢中原店歡慶2/17正式開幕，開幕當日推出會員限定「38奶霸買一送一」，消費滿額再送環保二杯袋。2/18、2/19兩日也有「四季春青茶買一送一」優惠活動。

圖／手作功夫茶粉絲頁
圖／手作功夫茶粉絲頁

​手作功夫茶「珍珠奶茶免費喝」活動資訊

活動時間：2/18 19:30-20:30

地點：台北市萬華區中華路一段106號

手作功夫茶 中壢中原店 開幕活動資訊

營業時間：10:00-22:00

地址：桃園市中壢區中北路178號

飲品示意圖。圖／手作功夫茶粉絲頁
飲品示意圖。圖／手作功夫茶粉絲頁

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