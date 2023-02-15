高雄人衝！爆紅「芋泥紫黑米糕甜筒」快閃夢時代，加碼「芋泥球瀑布」限定新口味

新店開張買1送1來了！ 發跡於台中的手搖飲料「一沐日」，日前推出超級傳承台灣味，把草仔粿入飲品的全新「逮丸奶茶」，還一度因備料不及而發出道歉聲明，最新迎來好消息，一沐日新開設2間「鹿港」和「鳳山」門市

2023-02-14 15:25