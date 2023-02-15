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高雄人衝！爆紅「芋泥紫黑米糕甜筒」快閃夢時代，加碼「芋泥球瀑布」限定新口味
又吃得到熱奶寶啦！創意點心「愛柒」快閃高雄夢時代，除了經典必吃的「芋泥紫黑米糕」外，還有「甜筒版」可以品嘗，類似紅遍大陸社群小紅書的「熱奶寶」，經過店家改版升級，更是非吃不可，打卡也是必不可少。
高雄人先搶吃！即日起至3/1，「愛柒」快閃高雄夢時代，不僅有經典「芋泥紫黑米糕」，「甜筒版」更是必點必吃。部落客SUSU回高雄巧遇品嘗後分享「芋泥和紫黑米層層堆疊，淋上法式生乳和鹹蛋黃，吃一口就停不下來」，芋泥綿密，黑紫米軟Q有嚼勁，配上酥脆甜筒餅乾，香氣更上一層。
而「芋泥球瀑布」也是超人氣商品，有可可、鹹蛋黃、肉鬆及快閃限定「小山園抹茶」等4種口味，在圓滾滾的芋泥球表面淋上法式生乳，再撒上不同口味，鹹甜、微苦滋味統統有。此外，快閃期間消費滿300元即可參與摸彩，有機會抽到現金折扣、免費點心、愛柒小物等，高雄人可以先衝一波啦！
愛柒 高雄夢時代快閃櫃
快閃時間：即日起至3/1
地址：高雄市前鎮區中華五路789號（高雄夢時代B1）
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