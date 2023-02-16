2023抹茶控必吃！7間私房抹茶甜點推薦：抹茶生巧塔、千層蛋糕、抹茶栗子生乳捲，抹茶季必訪清單1次收

草莓季結束後緊接著就是春季必吃的「抹茶季甜點」登場！為什麼是春季推出抹茶甜點呢？因為一年中第一期採收的茶葉是最甘甜的，這也是各家甜點店搶在這茶葉最新鮮的檔期製作出各種日式濃郁抹茶結合的千層蛋糕、生乳捲、生巧克力...等抹茶控必吃的新品，7間私房甜點你不能錯過的抹茶新品上架！都可以在官網訂購唷！

七見櫻堂甜點專賣店

圖／七見櫻堂甜點專賣店 線上訂餐網站

圖／七見櫻堂甜點專賣店 線上訂餐網站

七見櫻堂 推出一系列的抹茶新品，他們的明星商品「幕府的眼淚－焦糖海鹽抹茶生巧塔」濃味抹茶再升級，主打以酥香塔皮及焦糖海鹽醬左右呈現渾厚奔放的抹茶生巧克力及茶香。另外「抹茶生巧克力」也大受粉絲們歡迎，使用高鮮奶比例帶來清新的滑膩感，有如享用濃度極高的奶昔一般，卻比奶昔擁有更豐富的可可氣息與滑順細緻口感。值得抹茶控們細細品嚐！

店家FB粉專： https://www.facebook.com/nksdchoco

Dezato 緹莎朵菓舖

圖／Dezato 緹莎朵菓舖 線上訂餐網站

Dezato 緹莎朵菓舖以生乳捲為名，嚴選日本北海道純生鮮奶油，昭和麵粉； 口感清爽不油膩。 推出使用日本靜岡抹茶粉製作的「靜岡抹茶生乳捲」濃濃的抹茶味但不苦澀，抹茶控的您一定會喜歡這樣裡外都是抹茶味的生乳捲。官網首購輸入折扣碼【DEZATO88】享整單『88折』！

店家FB粉專： https://www.facebook.com/dezato.tw

OZ Cafe & Bistro

圖／OZ Cafe & Bistro 線上訂餐網站

OZ Cafe & Bistro的千層蛋糕在甜點界坐擁高人氣推薦，期間推出「小山園抹茶千層蛋糕」使用清爽的中澤奶霜配上帶著濃郁微苦的小山園若竹抹茶，香濃卻不膩口，就算是不太愛抹茶的人也都會被圈粉，高達30幾層的厚度更是讓抹茶控吃了感受到滿滿的幸福！

店家FB粉專： https://www.facebook.com/OZcafebistro

松薇PINE & ROSE

圖／松薇PINE & ROSE 線上訂餐網站

松薇PINE & ROSE的「抹茶栗子生乳捲」特選日本抹茶之鄉宇治小山園的高級抹茶，茶香濃郁，底蘊深厚，製成濕潤鬆軟的蛋糕；抹茶奶霜採用日本中澤鮮奶油，食感清爽，乳香撲鼻，栗子更是整顆由產地新鮮直送；品味其中，彷彿置身雅致的日式庭院。

店家FB粉專： https://www.facebook.com/Pine.n.Rose

Cher Mouton。姆桐 花蛋糕

圖／Cher Mouton。姆桐 花蛋糕 線上訂餐網站

Cher Mouton。姆桐以裸蛋糕系列商品為名，攞蛋糕(Naked Cake) 是指外層只添加微微鮮奶油的蛋糕， 將蛋糕層次中的材料完全「裸露」地展現，甜而不膩感。 推出「日式經典抺茶裸蛋糕」使用 抹茶蛋糕體＋日本小山園抹茶餡＋白巧克力日本柚子奶餡，採用日本北海道SMART WHIP K 中澤生乳鮮奶油， 乳脂肪含量低，讓身體無負擔。

店家FB粉專： https://www.facebook.com/Chermouton

Sugar miss

圖／Sugar miss 線上訂餐網站

Sugar miss 「小山園抹茶牛奶千層蛋糕」採用擁有三百多年歷史的"丸久小山園"中的若竹抹茶粉製作，搭配進口奶霜本身的香甜、溫潤不苦澀、不甜膩的口感。

店家FB粉專： https://www.facebook.com/sugarmiss.tw

Merci creme

圖／Merci creme 線上訂餐網站

Merci creme 「小山園抹茶千層蛋糕 (8吋)」使用小山園抹茶濃郁而不膩口、苦味與茶香細緻而平衡、與堅果兩者緊密結合在層層堆疊的法式千層餅中，層層堆疊的美味是費工又費時的結晶。原料使用手工千層餅皮、頂級白巧克力、法國鮮奶油、小山園抹茶，宇治玉露抹茶、土耳其榛果粒、鹹味奶油香提！千層蛋糕層次約為8層，上端為鹹味鮮奶油擠花，甜而不膩。

店家FB粉專： https://www.facebook.com/mercicreme

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