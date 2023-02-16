快訊

獨家／死訊搞烏龍？二姨：劉文正沒死 「他打電話給我報平安」

六都5年花120億催生 新生兒數卻「少了一個鄉鎮人口」

評／高空氣球事件：台灣政策曖昧恐提高戰爭風險

2023抹茶控必吃！7間私房抹茶甜點推薦：抹茶生巧塔、千層蛋糕、抹茶栗子生乳捲，抹茶季必訪清單1次收

聯合新聞網／ Oddle Feeds
圖／Dezato 緹莎朵菓舖、七見櫻堂甜點專賣店、松薇PINE & ROSE 各店家線上訂餐網站
圖／Dezato 緹莎朵菓舖、七見櫻堂甜點專賣店、松薇PINE & ROSE 各店家線上訂餐網站

草莓季結束後緊接著就是春季必吃的「抹茶甜點」登場！為什麼是春季推出抹茶甜點呢？因為一年中第一期採收的茶葉是最甘甜的，這也是各家甜點店搶在這茶葉最新鮮的檔期製作出各種日式濃郁抹茶結合的千層蛋糕、生乳捲、生巧克力...等抹茶控必吃的新品，7間私房甜點你不能錯過的抹茶新品上架！都可以在官網訂購唷！

七見櫻堂甜點專賣店

圖／七見櫻堂甜點專賣店 線上訂餐網站
圖／七見櫻堂甜點專賣店 線上訂餐網站

圖／七見櫻堂甜點專賣店 線上訂餐網站
圖／七見櫻堂甜點專賣店 線上訂餐網站

 七見櫻堂 推出一系列的抹茶新品，他們的明星商品「幕府的眼淚－焦糖海鹽抹茶生巧塔」濃味抹茶再升級，主打以酥香塔皮及焦糖海鹽醬左右呈現渾厚奔放的抹茶生巧克力及茶香。另外「抹茶生巧克力」也大受粉絲們歡迎，使用高鮮奶比例帶來清新的滑膩感，有如享用濃度極高的奶昔一般，卻比奶昔擁有更豐富的可可氣息與滑順細緻口感。值得抹茶控們細細品嚐！

店家FB粉專： https://www.facebook.com/nksdchoco

Dezato 緹莎朵菓舖

圖／Dezato 緹莎朵菓舖 線上訂餐網站
圖／Dezato 緹莎朵菓舖 線上訂餐網站

Dezato 緹莎朵菓舖以生乳捲為名，嚴選日本北海道純生鮮奶油，昭和麵粉； 口感清爽不油膩。 推出使用日本靜岡抹茶粉製作的「靜岡抹茶生乳捲」濃濃的抹茶味但不苦澀，抹茶控的您一定會喜歡這樣裡外都是抹茶味的生乳捲。官網首購輸入折扣碼【DEZATO88】享整單『88折』！

店家FB粉專： https://www.facebook.com/dezato.tw

OZ Cafe & Bistro

圖／OZ Cafe & Bistro 線上訂餐網站
圖／OZ Cafe & Bistro 線上訂餐網站

OZ Cafe & Bistro的千層蛋糕在甜點界坐擁高人氣推薦，期間推出「小山園抹茶千層蛋糕」使用清爽的中澤奶霜配上帶著濃郁微苦的小山園若竹抹茶，香濃卻不膩口，就算是不太愛抹茶的人也都會被圈粉，高達30幾層的厚度更是讓抹茶控吃了感受到滿滿的幸福！

店家FB粉專： https://www.facebook.com/OZcafebistro

松薇PINE & ROSE

圖／松薇PINE & ROSE 線上訂餐網站
圖／松薇PINE & ROSE 線上訂餐網站

松薇PINE & ROSE的「抹茶栗子生乳捲」特選日本抹茶之鄉宇治小山園的高級抹茶，茶香濃郁，底蘊深厚，製成濕潤鬆軟的蛋糕；抹茶奶霜採用日本中澤鮮奶油，食感清爽，乳香撲鼻，栗子更是整顆由產地新鮮直送；品味其中，彷彿置身雅致的日式庭院。

店家FB粉專： https://www.facebook.com/Pine.n.Rose

Cher Mouton。姆桐 花蛋糕

圖／Cher Mouton。姆桐 花蛋糕 線上訂餐網站
圖／Cher Mouton。姆桐 花蛋糕 線上訂餐網站

Cher Mouton。姆桐以裸蛋糕系列商品為名，攞蛋糕(Naked Cake) 是指外層只添加微微鮮奶油的蛋糕， 將蛋糕層次中的材料完全「裸露」地展現，甜而不膩感。 推出「日式經典抺茶裸蛋糕」使用 抹茶蛋糕體＋日本小山園抹茶餡＋白巧克力日本柚子奶餡，採用日本北海道SMART WHIP K 中澤生乳鮮奶油， 乳脂肪含量低，讓身體無負擔。

店家FB粉專： https://www.facebook.com/Chermouton

Sugar miss

圖／Sugar miss 線上訂餐網站
圖／Sugar miss 線上訂餐網站

Sugar miss 「小山園抹茶牛奶千層蛋糕」採用擁有三百多年歷史的"丸久小山園"中的若竹抹茶粉製作，搭配進口奶霜本身的香甜、溫潤不苦澀、不甜膩的口感。

店家FB粉專： https://www.facebook.com/sugarmiss.tw

Merci creme

圖／Merci creme 線上訂餐網站
圖／Merci creme 線上訂餐網站

Merci creme 「小山園抹茶千層蛋糕 (8吋)」使用小山園抹茶濃郁而不膩口、苦味與茶香細緻而平衡、與堅果兩者緊密結合在層層堆疊的法式千層餅中，層層堆疊的美味是費工又費時的結晶。原料使用手工千層餅皮、頂級白巧克力、法國鮮奶油、小山園抹茶，宇治玉露抹茶、土耳其榛果粒、鹹味奶油香提！千層蛋糕層次約為8層，上端為鹹味鮮奶油擠花，甜而不膩。

店家FB粉專： https://www.facebook.com/mercicreme

想知道更多餐飲資訊，請追蹤「Oddle餐飲科技」

想知道更多精彩世界見聞，請追蹤按讚「udn走跳世界」

抹茶 蛋糕 甜點

延伸閱讀

星巴克「買1送1」最後一天！ 50款櫻花系列商品接力上場

這次更好看！「可不可 X 史努比」第2波聯名全新飲品＋4款杯身，網瘋搶超Q環保杯

Lexus Electrified品牌概念店 范少勳當一日店長

星巴克「草莓派星冰樂、草莓派抹茶那堤」粉嫩上市！搶先喝、買1送1攻略一次收

相關新聞

好市多限定款「巧克力霜淇淋」回歸！ 老饕爽吃「沾這一物」還有3重新吃法

美式賣場Costco又一神級美食回歸啦！ 日前好市多熟食區回歸「麻花吉拿」一推出就賣得嚇嚇叫，最新再祭出滿滿份量的「巧克力霜淇淋」，整體口感如慕斯般絲滑濃郁的巧克力霜淇淋限定上架，快分享給冰控們必衝！

2023抹茶控必吃！7間私房抹茶甜點推薦：抹茶生巧塔、千層蛋糕、抹茶栗子生乳捲，抹茶季必訪清單1次收

草莓季結束後緊接著就是春季必吃的「抹茶季甜點」登場！為什麼是春季推出抹茶甜點呢？因為一年中第一期採收的茶葉是最甘甜的，這也是各家甜點店搶在這茶葉最新鮮的檔期製作出各種日式濃郁抹茶結合的千層蛋糕、生乳捲、生巧克力...等抹茶控必吃的新品，7間私房甜點你不能錯過的抹茶新品上架！都可以在官網訂購唷！

高雄人衝！爆紅「芋泥紫黑米糕甜筒」快閃夢時代，加碼「芋泥球瀑布」限定新口味

又吃得到熱奶寶啦！創意點心「愛柒」快閃高雄夢時代，除了經典必吃的「芋泥紫黑米糕」外，還有「甜筒版」可以品嘗，類似紅遍大陸社群小紅書的「熱奶寶」，經過店家改版升級，更是非吃不可，打卡也是必不可少。

18顆大湖草莓！大苑子「豪華版草莓牛奶冰沙」霸氣回歸，加碼限量下午茶「奶酪愛心杯」

草莓季就要喝草莓啊！新鮮水果茶飲專賣店「大苑子」在2/14情人節推出浪漫新飲品「莓好相遇」，每一杯都飽含18顆酸甜多汁的新鮮大湖草莓，滿滿的草莓一次滿足不奢侈，草莓控千萬別錯過啦！ 酸甜滋味好迷

逮丸奶茶賣翻天！ 人氣手搖「一沐日」新開2門市 指定飲品限時3天「買一送一」

新店開張買1送1來了！ 發跡於台中的手搖飲料「一沐日」，日前推出超級傳承台灣味，把草仔粿入飲品的全新「逮丸奶茶」，還一度因備料不及而發出道歉聲明，最新迎來好消息，一沐日新開設2間「鹿港」和「鳳山」門市

這次更好看！「可不可 X 史努比」第2波聯名全新飲品＋4款杯身，網瘋搶超Q環保杯

史努比控快追！「可不可熟成紅茶 X 花生漫畫史努比」聯名大獲好評，加碼再推第二波，本次攜手推出1款全新限定飲品、4款聯名杯身與2款限定經典色不銹鋼環保杯，並自2/14起在可不可全台門市及官方線上商城上

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦