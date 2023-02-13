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這次更好看！「可不可 X 史努比」第2波聯名全新飲品＋4款杯身，網瘋搶超Q環保杯

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／可不可熟成紅茶提供
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史努比控快追！「可不可熟成紅茶 X 花生漫畫史努比」聯名大獲好評，加碼再推第二波，本次攜手推出1款全新限定飲品、4款聯名杯身與2款限定經典色不銹鋼環保杯，並自2/14起在可不可全台門市及官方線上商城上架。快跟著史努比一起喝手搖感受春日的美好吧！

圖／可不可熟成紅茶提供
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第2波聯名新推「大顯身手－棒球員」、「乘風破浪－海盜」、「翻山越嶺－露營家」與「登峰造極－太空人」4款全新杯身。圖／可不可熟成紅茶提供
第2波聯名新推「大顯身手－棒球員」、「乘風破浪－海盜」、「翻山越嶺－露營家」與「登峰造極－太空人」4款全新杯身。圖／可不可熟成紅茶提供

好評第二波！「可不可 X 史努比」二度聯名於2/14新推期間限定飲品「莓果春芽」，酸甜莓果醬搭配清爽春芽綠茶，果香與茶香融合，尾韻甘甜。還有「大顯身手－棒球員」、「乘風破浪－海盜」、「翻山越嶺－露營家」與「登峰造極－太空人」等4款全新杯身可以蒐集，只要購買飲品即可獲得限量杯款。

全新限定飲品「莓果春芽」。圖／可不可熟成紅茶提供
全新限定飲品「莓果春芽」。圖／可不可熟成紅茶提供

第2波聯名新推「大顯身手－棒球員」、「乘風破浪－海盜」、「翻山越嶺－露營家」與「登峰造極－太空人」4款全新杯身。圖／可不可熟成紅茶提供
第2波聯名新推「大顯身手－棒球員」、「乘風破浪－海盜」、「翻山越嶺－露營家」與「登峰造極－太空人」4款全新杯身。圖／可不可熟成紅茶提供

此外，粉絲必搶「不銹鋼環保杯」結合「史努比、Joe Cool」設計，推出「 好茶度日(象牙白)」及「玉樹茗風(深藍)」2款獨家商品，同步於可不可全台門市(藍款)及官方線上商城(白款)限量販售，售完為止。

可不可 X 史努比第2波獨家「不銹鋼環保杯」共2款。圖／可不可熟成紅茶提供
可不可 X 史努比第2波獨家「不銹鋼環保杯」共2款。圖／可不可熟成紅茶提供

圖／可不可熟成紅茶提供
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情人節加碼！凡於2/14起至可不可全台門市單筆購買飲品「朱玉歐特」即可獲得限量「OATLY聯名貼紙組」。第一波史努比聯名飲品「朱玉歐特」以經典熟成紅茶為底，搭配瑞典Oatly全新植物奶，口感綿密，喝得到淡淡穀物香氣，春日午茶推這杯。

圖／可不可熟成紅茶提供
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