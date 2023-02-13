這次更好看！「可不可 X 史努比」第2波聯名全新飲品＋4款杯身，網瘋搶超Q環保杯
史努比控快追！「可不可熟成紅茶 X 花生漫畫史努比」聯名大獲好評，加碼再推第二波，本次攜手推出1款全新限定飲品、4款聯名杯身與2款限定經典色不銹鋼環保杯，並自2/14起在可不可全台門市及官方線上商城上架。快跟著史努比一起喝手搖感受春日的美好吧！
好評第二波！「可不可 X 史努比」二度聯名於2/14新推期間限定飲品「莓果春芽」，酸甜莓果醬搭配清爽春芽綠茶，果香與茶香融合，尾韻甘甜。還有「大顯身手－棒球員」、「乘風破浪－海盜」、「翻山越嶺－露營家」與「登峰造極－太空人」等4款全新杯身可以蒐集，只要購買飲品即可獲得限量杯款。
此外，粉絲必搶「不銹鋼環保杯」結合「史努比、Joe Cool」設計，推出「 好茶度日(象牙白)」及「玉樹茗風(深藍)」2款獨家商品，同步於可不可全台門市(藍款)及官方線上商城(白款)限量販售，售完為止。
情人節加碼！凡於2/14起至可不可全台門市單筆購買飲品「朱玉歐特」即可獲得限量「OATLY聯名貼紙組」。第一波史努比聯名飲品「朱玉歐特」以經典熟成紅茶為底，搭配瑞典Oatly全新植物奶，口感綿密，喝得到淡淡穀物香氣，春日午茶推這杯。
延伸閱讀：
．低頭驚見「史努比帝君」！松山慈祐宮「隱藏版」引回響，網友笑：從小看到大
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言