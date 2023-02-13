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「Taste Me, Kiss Me」情人節大膽告白！「ChizUP」放閃3款蛋糕一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食作者 萊點特別
圖／ChizUP!官網提供
圖／ChizUP!官網提供

知名起司蛋糕品牌「ChizUP!」為了情人節特地推出系列3款蛋糕，有超放閃「Taste Me, Kiss Me」字樣蛋糕，也有專屬紀念日的日曆蛋糕等，草莓季還推出新口味「雪戀草莓起司」，保證1口就愛上。

圖／ChizUP!官網提供
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「ChizUP!」主打各式濃郁的起司蛋糕，號稱「紐約百年私藏配方」，更常常成為Instagram打卡美拍的甜點品牌。這回因應情人節到來，特別推出3款情人節蛋糕。首推獨家情人節專屬「烙印款」，有超直白的「Taste Me, Kiss Me」字樣蛋糕，另一半收到肯定會臉紅，也很適合趁機放閃。

圖／ChizUP!官網提供
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至於擁有全家獨家特色的「Baby日曆蛋糕」，可以客製化放上兩人專屬紀念日超浪漫；最後還有「四入套組專屬美式風格精裝禮盒」的「啾_起司杯杯」套組禮盒，用招牌正方形打造迷你起司杯設計，還有「chu」的字樣，兩個人一起吃剛剛好。

圖／ChizUP!官網提供
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最後，因應草莓季也暗示愛戀的譜曲，特別推出限定「雪戀草莓起司蛋糕」，採用台灣大湖草莓，精心熬煮的草莓醬搭配濃郁起司超好吃，喜好草莓的消費者真的要吃吃看。更多消息請上臉書或官網查詢。

圖／ChizUP!官網提供
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