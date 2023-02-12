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都是愛你的形狀！情人節「愛心甜點」限時開賣：Lady M、韓國吉那圈，信義區一次吃得到

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／Lady M Taiwan臉書、吉那圈咖啡臉書
圖／Lady M Taiwan臉書吉那圈咖啡臉書

情人節才有！即將迎來2/14西洋情人節，許多甜點都變身愛心型，不論吃了看了都甜在心裡。精品甜點Lady M情人節限定千層也再度回歸，還有韓國街頭甜點吉那圈化身表白神器。因為是情人節限定，不快快搶吃就要等明年啦！

⬤ Lady M

只有2天！紐約精品甜點Lady M推出情人節限定「心型巧克力千層」，僅於2/13及2/14兩日販售，錯過再等一年。「心型巧克力千層」將經典巧克力千層打造成愛心型，選用頂級法芙娜巧克力製成巧克力蛋皮及濃純巧克力鮮奶油，只融你口、不融你手。

圖／Lady M Taiwan臉書
圖／Lady M Taiwan臉書

販售門市資訊

台北旗艦店、台北晶華店、遠百信義店、遠百竹北店、台中新光店

圖／Lady M Taiwan臉書
圖／Lady M Taiwan臉書

⬤ 吉那圈咖啡

連吉那圈都是愛你的形狀！韓國人氣街頭美食「吉那圈咖啡」於即日起至2/19推出「愛心吉那圈」，酥香吉那圈裹上甜滋滋巧克力醬，再以草莓巧克力點綴，讓人一口接一口超涮嘴。情人節限定的愛心形狀，不僅好吃，還能用來傳遞心意。

圖／吉那圈咖啡臉書
圖／吉那圈咖啡臉書

販售門市資訊

旗艦店：大安區光復南路260巷24號

信義店：信義區松壽路11號（A11.2F）

天玉店：士林區天玉街38巷18弄6號

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