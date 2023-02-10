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情人節要送巧克力的原因！5間「情人節限定甜點」推薦，精美造型巧克力送禮懶人包

聯合新聞網／ Oddle Feeds
圖／業者提供
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2023情人節必備的巧克力禮盒與情人節限定甜點懶人包登場！精選5間私房甜點，都可以在官網上訂購外帶外送到府，在家輕鬆營造儀式感！到底為什麼情人節要送巧克力呢？當巧克力一開始傳入日本時銷售量其實沒有很好，直到一個在日本開設糖果店的外國人，將自家的盒裝巧克力以話題包裝當作情人節的禮物，將巧克力賦予了浪漫的意義，從此開始了情人節贈送巧克力的文化。

Gontran Cherrier Bakery

圖／Gontran Cherrier Bakery
圖／Gontran Cherrier Bakery

圖／Gontran Cherrier Bakery
圖／Gontran Cherrier Bakery

線上訂餐網站 Gontran Cherrier Bakery 推出「愛戀寶石蛋糕」以紅寶石巧克力為主， 搭配上柳橙果肉、手工炒焙焦糖杏仁奶醬、 檸檬覆盆子蛋糕，搭配柔軟的巧克力戚風 與紅寶石脆餅呈現多層次的口感。另外也有尺寸比較小的「邱比特」以愛神邱比特象徵愛情的美好，口味上以酸甜的莓果，加上特調的優格奶餡搭；配上伯爵紅寶石慕斯與莓果蛋糕，像初戀的滋味一樣酸甜美好。

店家FB粉專： https://www.facebook.com/gcbtaipei/

COCOMAKER

圖／COCOMAKER 線上訂餐網站
圖／COCOMAKER 線上訂餐網站

COCOMAKER 巧克力的原物料均來自法國、比利時，各種造型的巧克力都有特別的口味，讓收到禮盒的人，每一口都充滿驚喜！情人節限定禮盒，精緻的造型搭配每個細心製作的特別口味，是每個甜蜜節日的送禮首選。

店家FB粉專貼文： https://www.facebook.com/cocomaker.tw

七見櫻堂甜點專賣店

圖／七見櫻堂甜點專賣店 線上訂餐網站
圖／七見櫻堂甜點專賣店 線上訂餐網站

七見櫻堂甜點專賣店推出「御銘酒造六撰酒糖巧克力(十二入)」以流動的酒液為餡，外層薄糖及巧克力包覆， 大口咬下瞬間在口中爆發出濃郁酒香， 搭配脆糖的口感及巧克力帶來的多層次風味， 即是令許多人流連忘返的 「酒糖巧克力」。

店家FB粉專： https://www.facebook.com/nksdchoco/

1789 Café Pâtisserie 法式甜點

圖／1789 Café Pâtisserie 法式甜點 線上訂餐網站
圖／1789 Café Pâtisserie 法式甜點 線上訂餐網站

1789推出「藍莓白乳酪蛋糕」用情書的造型呈現非常特別，烤白乳酪蛋糕的沙布蕾餅乾底，混有法式蛋捲以及太妃巧克力，上方是新鮮藍莓與覆盆莓果凍。我們的招牌起司蛋糕，所含脂肪比例低，並帶有來自白乳酪的清爽優格風味。

店家FB粉專： https://www.facebook.com/1789CafePatisserie

Sugar Miss

圖／Sugar Miss 線上訂餐網站
圖／Sugar Miss 線上訂餐網站

Sugar Miss推出「心形玫瑰大理石乳酪蛋糕(6吋)」上層使用荔枝汁+可爾必思搭配中層以玫瑰覆盆子果泥製成的重乳酪。綿密的奶香口感，夾帶著莓果帶來的酸甜滋味，口齒之間還能散發玫瑰的淡雅花香。2/14 前，預購優惠價1288元！

店家FB粉專： https://www.facebook.com/sugarmiss.tw

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巧克力 蛋糕 情人節

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