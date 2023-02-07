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被耽誤的甜點店！ 壽司郎情人節限量「巧克力慕斯蛋糕」登場 滿額贈寶可夢甜蜜禮
情人節來點不一樣的美味組合！ 壽司郎常被粉絲形容成「被壽司耽誤的甜點店」，常見人氣商品除了北海道牛奶霜淇淋、千層蛋糕、特製脆片巧克力蛋糕及雪花冰之外，此回為迎接情人節，限定推出「堅果生巧克力慕斯蛋糕」，另14日當天消費滿額還送寶可夢夾鏈袋。
壽司郎針對西洋情人節推出期間限定的「堅果生巧克力慕斯蛋糕」(單片售價60元)，蛋糕體選用入口即化的可可海綿蛋糕，搭配濃厚的生巧克力、輕柔的巧克力慕斯，交織出富有層次的美味，生巧克力中還添加杏仁粒，微苦中帶甜，口感豐富像極了愛情裡的各種面貌。
今年的情人節到壽司郎用餐的朋友有福了！於2月14日情人節當天至全台壽司郎店內用餐，單筆發票金額滿800元，並在台灣壽司郎官方臉書或Instagram按讚，結帳時出示畫面，即可獲得「寶可夢夢幻粉彩夾鏈袋」乙個，全台總計發放29,800個，數量有限，送完為止。
另外，爭鮮則在2月推出邀好友送壽司活動，28日前邀請成功數量前100名，可大口爽吃壽司，第一名贈1000盤；另外最快邀請到100人的30位參賽者也可獲得免費吃10盤。
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