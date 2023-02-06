全家買嘸「紅帽子」！這超商同推「禮盒69折」再送衛生紙、抽萬元旅遊金

這裡也有紅帽子！年後禮盒出清大優惠，全家最先推出69折超好康，讓不少人衝全家尋寶，其中最夯的日本知名德式製菓品牌「紅帽子鐵盒」更是搶到沒貨。而近日有網友發現在萊爾富也能買到，而且也是69折，還送2包衛生紙！CP值又更高了。

圖／7-11全家 各超商新品資訊共享臉書社團

昨(5)日，有網友在超商新品資訊共享臉書社團分享自己以69折優惠買到「紅帽子鐵盒」，還送了2包衛生紙，並表示是在「萊爾富買到」。先前，全家推出69折禮盒時，「紅帽子鐵盒」便是最搶手夯品，優惠消息一出就火速被搶光。沒想到萊爾富也推出69折優惠，折扣下來「紅帽子鐵盒」只要538元(原價780元)，搭配消費滿222元贈單包抽取式衛生紙的活動，還多送2包衛生紙。

換衝萊爾富！即日起至3/7，萊爾富推出指定禮盒69折優惠，同步再推消費滿百並登錄序號抽萬元旅遊金及春遊行程、消費滿222元送單包抽取式衛生紙(可累贈)等優惠活動，買的更優惠、更划算。

圖／7-11全家 各超商新品資訊共享臉書社團

圖／萊爾富超商臉書

延伸閱讀：

．7-11禮盒3折！網瘋搶年後禮盒，米妮海苔、黃阿瑪蛋捲100元出頭被秒殺

．年後禮盒更搶手！全家「這款」禮盒夯到買嘸，69折撿便宜網友推