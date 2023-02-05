7-11禮盒3折！網瘋搶年後禮盒，米妮海苔、黃阿瑪蛋捲100元出頭被秒殺

禮盒下殺3折！近日，不少網友曬出全家折扣禮盒，讓看到的人手刀衝全家挖寶，掀起一股掃貨旋風。而日前則有一名網友在臉書社團分享自己幸運遇到7-11禮盒打3折的好康，照片中的禮盒最貴也只要150元，讓網友們直呼「好羨慕」。

網友超幸運遇到7-11禮盒3折優惠。圖／全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團

年後搶禮盒才是王道！有位網友在臉書社團分享一則PO文，表示「面對全家強烈出清禮盒攻勢，7-11推出3折優惠！」，並上傳3折禮盒的照片，超可愛又實用的米妮海苔收納盒、黃阿瑪蛋捲鐵盒統統只要百元起，就連北日本餅乾禮盒也只要150元，超殺優惠羨煞眾人。

圖／全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團

不過，這個3折優惠是門市限定，並非所有7-11門市都有，因此也有網友表示「別家的店從不會讓人失望」，也有人透露「這種禮盒打折出清要看店家」，而原PO也貼出優惠門市，分別是龜山文學路的富勝門市及龜山文青路的富騰門市，但是沒過多久就傳出被搶光的消息，看來這種超殺折扣真是可遇不可求。

延伸閱讀：

．年後禮盒更搶手！全家「這款」禮盒夯到買嘸，69折撿便宜網友推

．賞櫻再享星巴克買1送1！星巴克賞櫻必訪門市4選，無料賞櫻「買一送一」