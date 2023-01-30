年後禮盒更搶手！全家「這款」禮盒夯到買嘸，69折撿便宜網友推

超商禮盒69折！近日，有網友逛全家發現不少禮盒正在打折，並分享優惠資訊到臉書社團，也有不少人紛紛曬出以優惠價格購入的超Q禮盒，就連日本知名德式製菓品牌的「紅帽子鐵盒」也現打69折！還有網友建議大家可以先等等，表示「沒意外的話，可能跟去年一樣，之後還會有一波折扣」。

網友分享「紅帽子」也打69折，吸引眾人目光。圖／摘自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團

年後更夯！超商禮盒傳出打折消息，讓不少人去到超商搜寶、撿便宜。日前更有網友在全家以69折的優惠買到「紅帽子」，原價980元，打完折後只要677元，吸引許多網友目光，留言「求代購」、「好想收到這個帽子，不想再吃蛋捲海苔或小叮噹果凍」等。有網友質疑店家會不會是先提高價格後打折，而其他熱心網友則表示「是年後促銷」、「送禮的時間過了，所以特價」。

圖／摘自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團

此外，不少網友曬出優惠禮盒，其中則有人建議可以再等等，還可能有更優惠的活動，但也有網友透露「比較熱門的禮盒69折沒下手，就買不到了！」，建議大家如果看到真的很中意的禮盒不妨就先下手，之後再看情況碰碰運氣。

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