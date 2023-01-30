星巴克買1送1！連續16天「星巴克數位體驗」：全品項買1送1、第2杯半價統統抽起來

2023第一波星巴克數位體驗來啦！本活動將自1/31起，一路進行到2/14，今(30)日就能預領券，等於是有整整16天讓你抽優惠，大家最愛的全品項買一送一、第2杯半價，以及其他多樣優惠統統有，每天登入動動手指，星巴克買一送一就到手！

圖／星巴克咖啡同好會臉書

星巴克將自1/31起推出「大好錢兔 每日咖啡運勢抽籤」數位體驗活動，於今(30)日預領券，隔(31)天就能兌換，活動至2/14截止。凡在活動期間進入指定網頁，完成簡單的數位體驗遊戲，即可獲得限定專屬優惠，像是全品項買一送一、第2杯半價及其他多種優惠。

圖／星巴克咖啡同好會臉書

星巴克「大好錢兔 每日咖啡運勢抽籤」數位體驗活動資訊

活動期間：2023/1/31～2/14

活動方式：進入活動網頁並完成數位體驗遊戲，即可獲得限定專屬優惠

注意事項：

·2023/1/30預領券，1/31開始兌換，兌換期間為獲券日+2天，每日11:00-20:00，最後兌換至2/16。

·活動參與方式：透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得。

·本活動優惠不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務、台積電系列門市。詳情請至星巴克官網

圖／星巴克咖啡同好會臉書

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