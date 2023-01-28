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7-11地區限定！吳寶春「雞蛋布丁」香濃開賣，只有「這幾區」買得到

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／IG@eat_sunsun授權
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7-11地區限定！「雞蛋布丁」竟然限店販售？原來是7-11攜手台灣知名麵包師傅吳寶春共同推出，價格雖較其他架上布丁高，但仍可以銅板價購入。究竟這款地區限定的布丁有何特別之處，快跟著小編一起看看吧！

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IGerSunsun分享7-11地區限定商品－吳寶春師傅「雞蛋布丁」，選用在地天然香草籽，用料實在，濃郁奶香、入口滑順，搭配甜而不膩的焦糖大大加分，每一口都能品嘗到融合香草籽、焦糖汁及軟嫩的布丁。有到7-11尋寶，不妨找找這款限定布丁喔！

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吳寶春「雞蛋布丁」販售資訊

販售通路：7-11

售價：55元

備註：限定中部(含竹北以南)，以及嘉南與高屏區(不含台東)門市販售

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