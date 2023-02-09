寶可夢復古像素風鐵盒巧克力來了～與Mary’s Chocolate聯名再次甜蜜上市

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

去年底Mary’s Chocolate與寶可夢Pokemon合作，推出復古的像素風寶可夢鐵盒巧克力，立刻引起熱烈討論、成功搶佔情人節商機。今年也不例外，2023寶可夢情人節巧克力再度強勢回歸囉！除了原有的款式外，這次還推出了全新角色的禮盒，一起來看看吧~

日本「情人節送巧克力」文化的重要推手– Mary’s Chocolate

1950年昭和25年，從事製菓業的原監太郎在東京目黑區的一個小工作坊開始了巧克力的製造，這就是日本知名老牌巧克力「Mary’s Chocolate」的誕生。

以提供優質美味的巧克力為目標，自成立以來一直對原料和製作方式有極高的講究。Mary’s Chocolate也是帶動日本「情人節送巧克力」這項文化的重要推手，以歐洲男女互贈鮮花、卡片和巧克力的文化為靈感，1958年原監太郎在日本舉辦了原創的情人節特賣會活動，以「一年一度、女性向男性愛的告白」為口號，倡導情人節贈送巧克力給男性的文化。

Pokemon meets Mary’s Chocolate 強勢回歸

為了即將到來的2023年情人節，Mary’s Chocolate推出8款寶可夢聯名巧克力，除了去年也有的皮卡丘、傑尼龜、小火龍和妙蛙種子外，今年多了伊布、夢幻與精靈球等全新圖樣設計，寶可夢迷們絕不能錯過！

以皮卡丘、傑尼龜、小火龍和妙蛙種子的進化型態和顏色所設計的鐵盒，裡面集結6款不同造型口味的巧克力，售價1,296日圓。

想一次蒐集到上面四款的寶可夢造型嗎？那就直接購入這款「皮卡丘&御三家鐵盒巧克力」吧！將皮卡丘、傑尼龜、小火龍和妙蛙種子的進化型態一次印製在同一個鐵盒上，並精選12款巧克力口味，讓你買一盒就能一次滿足！售價2,160日圓

夢幻巧克力以帶有神秘感的紫色所設計，為6入巧克力的直式長方體鐵盒，除了有夢幻和超夢造型的巧克力外，還有以超能力招式「念力」和「尾巴」為靈感所設計的夢幻巧克力。售價1,512日圓

伊布巧克力外型就像是鉛筆盒一般，上頭印製著伊布與會隨機進化而成的三款精靈：「火精靈、水精靈、雷精靈」，盒子內的巧克力也配合四隻寶可夢的顏色推出四色巧克力與一款精靈求造型巧克力，身為伊布迷絕對要入手這盒！售價5入巧克力1,026日圓

最後一款是兩個圓型鐵盒組的巧克力禮盒，以「精靈球」和「大師球」為造型，精靈球裡裝有5款在關東地區可以遇到的5種寶可夢包裝巧克力，大師球裡則是5種關東地區的傳說寶可夢包裝巧克力，每一個巧克力都是獨立包裝，很適合買來分送給同事或朋友～售價10入巧克力1,620日圓

寶可夢meets Mary’s Chocolate

販售地點：日本全國百貨公司、Mary’s Chocolate官網

https://www.mary.co.jp/mary/topics/221202_pokemon.html

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