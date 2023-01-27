邪惡巧克力瀑布！台南爆漿熔岩流心起司塔 點心伴手禮IG夯店起司控必追
udn走跳美食／痴吃的玩
美格瑪半熟起司專賣
台南美食｜台南甜點｜台南伴手禮『美格瑪半熟起司專賣』超愛爆漿熔岩流心起司塔與半熟乳酪蛋糕，每一口都是滿滿濃郁起司香，還有誇張巧克力瀑布起司塔！推薦給喜歡起司的朋友。
台南伴手禮「美格瑪半熟起司專賣」位於中西區民族路，在開基武廟與赤崁樓的附近，來到台南玩的朋友千萬別錯過。
每天現烤的乳酪塔，很多種口味大家喜歡哪個？
炭培烏龍起司塔 $65
乍看之下還以為是芝麻口味，這款炭培烏龍，吃起來很有烏龍茶香味，加上厚厚的內餡吃起來更滿足，烏龍+奶香完美組合！這款口味我有驚艷到。
開心莓好 $100
門市限定口味！開心果口味的起司塔，放上半顆草莓撒糖粉，這樣好吃又好拍，開心果醬+草莓+起司塔層次感很豐富，女友很愛這個。
夏日檸檬起司塔 $85
招牌乳酪起司塔，一口咬下有爆漿濃濃起司香與手工熬煮檸檬醬，有著迷人的檸檬清香味，搭配酥脆的塔皮整體很不錯～～
焦糖海鹽可可起司塔 $85
大人系熱門口味！剛烤好就有誇張爆餡的可可起司塔，苦甜巧克力味道非常濃郁不甜膩，且帶有焦糖海鹽風味，上面還會放酒漬櫻桃，搭巧克力一起入口，很有特色的口味。
半熟乳酪蛋糕，使用成本較高的北海道十勝起司、法國奶油及日本進口麵粉，吃起來軟嫩濕潤的半熟口感，標榜少油、少糖、低熱量，一顆竟然只有142卡！對於愛吃甜又怕胖的我，最適合不過。
大家可到門市或官網購買唷。
美格瑪半熟起司專賣民族店
地址：台南市中西區民族路二段220號
電話：06 – 222 0800
美格瑪半熟起司專賣東海店
地址：台中市龍井區東興巷52號
電話：04 – 26312592
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言