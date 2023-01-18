「星巴克7大優惠」全攻略：買一送一、全品項第2杯半價統統有，外送買一送一喝到2月

星巴克優惠總整理！以下UDN小編整理了星巴克現正進行中的7大優惠活動，人氣飲品買一送一、全品項第2杯半價、免費升級等統統都有，還有外送平台獨家好康優惠，那堤和焦糖瑪奇朵買1送1一路優惠到2/10，優惠活動這麼多就看你怎麼選啦！

圖／星巴克咖啡同好會臉書粉專

⬤ 紅絲絨系列飲品買一送一

即日起至1/23，至星巴克門市購買2杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的紅絲絨系列飲品，可享買一送一，優惠品項有紅絲絨風味燕麥奶那堤、紅絲絨風味杏仁奶那堤、紅絲絨風味燕麥奶星冰樂、紅絲絨風味杏仁奶星冰樂等4種粉紅飲料，過年喜氣喝起來！（本活動部分門市紅絲絨系列飲品已售完，參與活動前，建議先與門市洽詢）

冰紅絲絨風味燕麥奶那堤。圖／星巴克官網

⬤ 全品項第2杯半價

1/19及1/20連續兩日，凡至星巴克門市購買2杯大杯(含)以上相同容量/風味/冰熱飲料，可享第2杯半價優惠。全品項統統享優惠，把握年前2天揪團開喝～

圖／星巴克咖啡同好會臉書粉專

⬤ 免費升級特選濃縮

即日起至1/28，至星巴克門市點購現煮義式咖啡系列飲料(含抹茶咖啡、醇濃抹茶咖啡)，即可免費升級更換特選濃縮咖啡。選擇喜愛的咖啡豆作為濃縮咖啡，增添咖啡風味變化與體驗。

圖／星巴克咖啡同好會臉書粉專

⬤ 全品項飲料30元抵用券

即日起至12/31，至星巴克LINE官方帳號點擊主選單「喜好調查」，完成問卷填答將會收到星巴克LINE帳號發送之「全品項大杯(含)以上飲料30元抵用券」1張。(每個LINE帳號限獲得1次)

⬤ 指定新品飲料單一優惠價

即日起至1/20，星禮程會員使用行動預點，購買指定新品飲品特大杯可享30元折價優惠，指定飲料包含榛果風味杏仁奶那堤、福吉茶那堤。

左為福吉茶那堤、右為榛果風味杏仁奶那堤。圖／星巴克官網

⬤ foodpanda外送：指定飲品2杯6折

即日起至1/19，使用foodpanda購買星巴克特大杯「紅絲絨燕麥奶那堤、特大杯紅絲絨燕麥奶星冰樂」，可享2杯6折優惠。(本活動不需折扣碼)

⬤ foodomo平台2大優惠活動：滿300元享8折、每週三至五指定飲品買一送一及指定商品優惠價

即日起至1/31，使用foodomo外送或自取服務購買星巴克消費滿300元，輸入折扣碼「玉兔迎星」可享8折優惠，最高折抵100元；即日起至2/10的每週三至五(1/25-1/27除外)，使用foodomo外送購買「特大杯那堤」享買1送1(優惠價150元)、「特大杯焦糖瑪奇朵」享買1送1(優惠價170元)、葡萄乾司康優惠價50元(原價65元)、玉米濃湯風味司康50元(原價65元)、黑胡椒豬肉可頌堡優惠價105元(原價125元)。

左為玉米濃湯風味司康(含培根)、右為黑胡椒豬肉可頌堡。圖／星巴克官網

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