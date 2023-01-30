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冬天就是要吃冰！「日本初戀系冰淇淋」小倉紅豆、沖繩島鹽冰淇淋登場

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圖片／COLD STONE提供
圖片／COLD STONE提供

你還記得初戀是什麼味道嗎？有心動的甜、淚水的鹹，美好難以言喻，就像是…COLD STONE冰淇淋的味道（咦？）

COLD STONE推出2款「和風初戀系冰淇淋」；圖片／COLD STONE提供
COLD STONE推出2款「和風初戀系冰淇淋」；圖片／COLD STONE提供

「相思蜜蕨」選用日本北海道產大納言紅豆熬煮成含紅豆粒與紅豆泥的「小倉紅豆餡」，製成COLD STONE專屬小倉紅豆冰淇淋，拌入小倉紅豆泥淋上黑糖醬，增加黑糖獨特的濃郁香氣，最後擺上日式蕨餅，每一口都吃到到綿密濃郁但不甜膩的紅豆滋味，追劇必搭和風首選小倉紅豆冰淇淋。

相思蜜蕨口味；圖片／COLD STONE提供
相思蜜蕨口味；圖片／COLD STONE提供

「千鹽萬語」以COLD STONE口味喜愛度第一名強勢回歸，將沖繩島鹽完美融入冰淇淋，拌入巧克力豆焦糖餅乾口感再升級，淋上黑糖醬，將沖繩黑糖味完美複製，最後擺上卡士達派，視覺、味覺大滿足，鹹甜口感如初戀般的滋味。

千鹽萬語口味；圖片／COLD STONE提供
千鹽萬語口味；圖片／COLD STONE提供

1/18~2/9連續23天COLD STONE推出官方LINE「紅包搖搖樂」新年抽紅包，期間每天參加遊戲就有機會獲得免費小杯經典冰淇淋+原味脆餅、桶裝買一送一、冰淇淋買一送一、冰淇淋第二杯$50，與特別獎「王品瘋美食」瘋點數88點，數量有限，贈完為止！

另外還同步推出全新周邊商品「酷聖匙」，以幽默諧音為命名靈感，握柄色系呼應３款酷聖石人氣經典冰淇淋草莓美莓、愛戀巧克力、宇治莓好。匙面貼心設計特殊曲線，讓挖取冰淇淋更加容易，一匙的大小更好入口，享受美食的同時也增添雅緻品味。

三色酷聖匙；圖片／COLD STONE提供
三色酷聖匙；圖片／COLD STONE提供

即日起~4/20酷聖石冰淇淋直營門市購買歡樂禮盒優惠價$600（原價$880）／Mine桶2入優惠價$550（原價$760）／Ours桶2入優惠價$850（原價$1,160）等任一組合，即贈限量周邊「酷聖匙」乙支。

編輯／Sasa

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冰淇淋 COLD STONE 沖繩

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