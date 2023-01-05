快訊

直播／較前周上升11.8%！今增31078例本土、436例境外 45病歿

台大國發所恐減招 學生不滿被連坐 教授盼守「一半」底線

年節最強伴手禮！「黑金發財鳳凰酥」好搶手，好評加碼延長取貨

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／Wuyo烘焙工坊臉書
圖／Wuyo烘焙工坊臉書

過年送黑金！春節即將到來，已經選好要買什麼禮盒了嗎？這款「黑金發財鳳凰酥」超吸睛，是由高雄「Wuyo烘焙工坊」所獨家研發推出，光從品名看來就很喜氣，讓你新年發財、好運旺旺來，店家特別加碼將宅配日延至1/10、自取日1/19，快趕在店家放假前先入手吧！

圖／Wuyo烘焙工坊臉書
圖／Wuyo烘焙工坊臉書

位於高雄的「Wuyo烘焙工坊」推出應景「黑金發財鳳凰酥」，選用黑炭製作餅皮，搭配手工熬煮的獨家比例土鳳梨及冬瓜內餡，酸甜適中，加上散鹹蛋黃夾心，甜鹹甜鹹都不膩。不光是外型亮眼，吃起來也無負擔，配上熱茶更是一絕。

圖／Wuyo烘焙工坊臉書
圖／Wuyo烘焙工坊臉書

年節最強伴手禮！店家好評加碼，將宅配日延至1/10，方便自取的朋友也可以選擇在1/19前到店自取。伴手禮內含滿滿祝福，送禮送到心坎裡。

圖／Wuyo烘焙工坊臉書
圖／Wuyo烘焙工坊臉書

Wuyo烘焙工坊

地址：高雄市鳳山區青年路一段306號

營業時間：週三至日11:00-20:30（週一、二公休）

Wuyo烘焙工坊臉書

延伸閱讀：

奶酥厚片界LV！在台超過40個據點「反轉厚奶酥」新開幕買1送1，牽絲流沙好誘人

除夕買1送1、開工再送1顆！Krispy Kreme推3款新年甜甜圈+「兔來運轉」新春限定優惠

伴手禮 春節 禮盒

相關新聞

年節最強伴手禮！「黑金發財鳳凰酥」好搶手，好評加碼延長取貨

過年送黑金！春節即將到來，已經選好要買什麼禮盒了嗎？這款「黑金發財鳳凰酥」超吸睛，是由高雄「Wuyo烘焙工坊」所獨家研發推出，光從品名看來就很喜氣，讓你新年發財、好運旺旺來，店家特別加碼將宅配日延至1

奶酥厚片界LV！在台超過40個據點「反轉厚奶酥」新開幕買1送1，牽絲流沙好誘人

人氣厚奶酥展店開幕活動買一送一！受到喜劇演員邰智源喜愛的「反轉厚奶酥」擴大經營，從屏東潮州出發，至今在台灣北、中、南、東，包含外島統統都有據點，而新開幕的分店也都推出「開幕慶買一送一」的優惠活動，把握

除夕買1送1、開工再送1顆！Krispy Kreme推3款新年甜甜圈+「兔來運轉」新春限定優惠

呷甜甜過好年！ 迎接兔年的到來，美式甜甜圈Krispy Kreme推出「兔來運轉 Run with the rabbit」新春限定，除了帶來3款新年節慶氣氛的主題甜甜圈，還加碼推出「除夕當日買大送大、

宏匯廣場餐飲帶旺人氣！新春版「乃賀美」生吐司新北首快閃

位於新莊副都心的宏匯廣場，2022年改裝超過40個新櫃，餐飲陣容也持續升級，引進傳說的元氣丼屋全台首店、初魚鮨、初魚鐵板...

網紅手搖店評價兩極？聯名之亂讓網友搖頭：一次店

五桐號好喝嗎？日前，在臉書專頁K Taiwan發出一則詢問貼文，內容為「第一次買，不知道如何？」並配上一張五桐號店面的照片，讓不少網友紛紛發表自己的看法。不過評價頗兩極，有人表示是「一次店」，也有網友

電影《想見你》送珍奶！「鳳南小隊」重回台南送500杯免費珍奶，活動資訊1次收

票房火爆加碼送！人氣台劇《想見你》再度由原班人馬出演打造全新續篇電影版，自12/30上映後便掀起票房熱浪，上映首週末連假全台票房突破4700萬，直接拿下新片票房冠軍，更將於1/7兌現首映會上的承諾，在

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。