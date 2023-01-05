年節最強伴手禮！「黑金發財鳳凰酥」好搶手，好評加碼延長取貨
過年送黑金！春節即將到來，已經選好要買什麼禮盒了嗎？這款「黑金發財鳳凰酥」超吸睛，是由高雄「Wuyo烘焙工坊」所獨家研發推出，光從品名看來就很喜氣，讓你新年發財、好運旺旺來，店家特別加碼將宅配日延至1/10、自取日1/19，快趕在店家放假前先入手吧！
位於高雄的「Wuyo烘焙工坊」推出應景「黑金發財鳳凰酥」，選用黑炭製作餅皮，搭配手工熬煮的獨家比例土鳳梨及冬瓜內餡，酸甜適中，加上散鹹蛋黃夾心，甜鹹甜鹹都不膩。不光是外型亮眼，吃起來也無負擔，配上熱茶更是一絕。
年節最強伴手禮！店家好評加碼，將宅配日延至1/10，方便自取的朋友也可以選擇在1/19前到店自取。伴手禮內含滿滿祝福，送禮送到心坎裡。
Wuyo烘焙工坊
地址：高雄市鳳山區青年路一段306號
營業時間：週三至日11:00-20:30（週一、二公休）
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