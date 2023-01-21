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小紅書爆紅「不會融的冰淇淋」！台灣升級「芋泥紫黑米糕甜筒」 甜而不膩讓人停不下來
小紅書爆紅！近期超火紅的「熱奶寶」是大陸在地一種小吃，外型長得像冰淇淋甜筒，但卻是用紫米、奶油等各種餡料組成，據大陸網友分享，「熱奶寶是小時候愛吃的點心，香到吃到最後一口都還有甜味」，搭配底下的脆皮，口感豐富又不會膩。
最近很火的「熱奶寶」是由紫米、奶油層層堆疊而成，以脆皮甜筒為底，也可放入芋泥、紅豆等甜餡料，軟糯紫米與香濃奶油讓人欲罷不能，搭配脆口的甜筒餅皮，會爆紅不是沒有道理的！而在小紅書上除了有廣大網友曬出的熱奶寶外，也有不少網友開始自製並分享食譜，讓大家都能在家自製熱奶寶。
其實，台灣也出現過「熱奶寶」！像是街頭點心品牌「愛柒」就曾推出「芋泥紫黑米糕甜筒」，搭配芋頭更有飽足感，芋頭香與紫米也超搭，拍起來超吸睛。
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