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明星代言好吃嗎？王鶴棣代言巧克力測評 「愛普詩巧克力」濃郁不膩超涮嘴

聯合新聞網／ 旅遊美食編輯Blue
圖／UDN小編Blue拍攝、愛普詩淘寶
圖／UDN小編Blue拍攝、愛普詩淘寶

明星代言測評來啦！UDN小編這次介紹的是由大陸演員王鶴棣代言的「愛普詩巧克力」，王鶴棣因飾演《蒼蘭訣》中的東方青蒼一角爆紅，代言、商務一個接著一個。而小編入手的是「愛普詩巧克力」，可可味道濃郁、不會過甜，而且價格親民，Get明星同款從代言下手最容易～

圖／愛普詩淘寶
圖／愛普詩淘寶

愛普詩代言人王鶴棣。圖／愛普詩淘寶
愛普詩代言人王鶴棣。圖／愛普詩淘寶

明星代言不踩雷！小編推薦王鶴棣代言的「愛普詩巧克力」，分別購入了直播同款的「燕麥黑巧脆」及「聯名巧克力禮盒」。王鶴棣在愛普詩直播中，拿著「燕麥黑巧脆」展現出一口接一口的樣子，不光是看起來，實際吃起來也很涮嘴！酥脆口感搭配可可香氣，甜度不高也不會膩；而「聯名巧克力禮盒」則是高濃度的瑞士黑巧克力，含在嘴裡慢慢感受巧克力融化帶來的滋味，微苦無負擔，搭配熱茶、咖啡都很適合。

圖／UDN小編Blue拍攝
圖／UDN小編Blue拍攝

愛普詩「燕麥黑巧脆」。圖／UDN小編Blue拍攝
愛普詩「燕麥黑巧脆」。圖／UDN小編Blue拍攝

愛普詩「王鶴棣聯名巧克力禮盒」。圖／UDN小編Blue拍攝
愛普詩「王鶴棣聯名巧克力禮盒」。圖／UDN小編Blue拍攝

此外，在愛普詩淘寶直播裡，代言人王鶴棣也分享不同吃法，像是將黑巧克力融化當作「巧克力瀑布」，配上水果或棉花糖，或是把巧克力切碎、融化加入鮮奶油中，擠在蛋糕上變成美味巧克力鮮奶油蛋糕。吃法超多，動手DIY也好有趣！看完也想入手的朋友可以透過淘寶台灣直接購買，或是尋找蝦皮代購哦！

圖／擷取自愛普詩淘寶直播
圖／擷取自愛普詩淘寶直播

代言人王鶴棣在淘寶直播中製作的巧克力鮮奶油蛋糕。圖／擷取自愛普詩淘寶直播
代言人王鶴棣在淘寶直播中製作的巧克力鮮奶油蛋糕。圖／擷取自愛普詩淘寶直播

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