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奶茶控推爆！超商必喝新品「金杯烏瓦厚奶茶」，還有隱藏版優惠免費加料

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／IG@eat_sunsun授權
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超商奶茶隱藏版優惠！福樂攜手古典玫瑰園推出「金杯烏瓦厚奶茶」並在7-ELEVEN上架，不僅受到奶茶控狂推，喝完包裝可別急著丟，還有隱藏版好康可以拿，到全台「先喝道」門市消費可享免費加料，手搖再喝一波～

圖／古典玫瑰園FB粉絲頁
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圖／IG@jyun791004授權
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福樂聯名古典玫瑰園推出新品「金杯烏瓦厚奶茶」，選用世界三大紅茶之一且擁有「黃金杯」美譽的烏瓦茶，搭配福樂濃純鮮乳，淡淡花香、順口不膩。此外，即日起至12/31，憑厚奶茶包裝的玫瑰截角到全台「先喝道」門市買茶，還能再享「蜜香珍珠或是雪露2選1」的免費加料好康，咀嚼控、茶控可別錯過啦！

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圖／古典玫瑰園FB粉絲頁
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金杯烏瓦厚奶茶優惠活動

活動期間：即日起至12/27

活動內容：1件特價35元(原價38元)、2件特價68元

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