中和人試手氣！路易莎100%中獎率「抽抽樂」，拚人品「整單5折」在這2間門市

門市限定抽抽樂在這裡！歲末年終優惠享不完，路易莎咖啡中和景平、中和宜安門市也將自12/24起至12/31推出「時來運轉抽抽樂」，100%中獎率手氣不好也不怕！挑戰幸運年末～獎項包含錫蘭紅茶、生巧克力蛋糕，最大獎直接「整單5折」，聖誕節先來抽一波。

圖／路易莎咖啡-中和景平門市FB粉絲頁

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門市限定！路易莎咖啡中和景平及中和宜安門市將於12/24至12/31推出「時來運轉抽抽樂」，活動期間到店消費滿300元即可參加1次抽獎，獎品除了錫蘭紅茶、食光點心餅乾及白蘭地生巧克力蛋糕外，更有整單折扣優惠，最大獎直接現打5折，超好康！手氣不好也不用擔心，因為是100%中獎率、通通有獎，快揪好友前往喝咖啡、吃下午茶，順便試手氣吧！

圖／翻攝自路易莎咖啡Louisa Coffee(品牌總部)FB粉絲頁

圖／翻攝自路易莎咖啡Louisa Coffee(品牌總部)FB粉絲頁

路易莎咖啡-中和景平門市

地址：新北市中和區景平路675號1、2樓營業時間：7:00-21:00

路易莎咖啡-中和宜安門市

地址：新北市中和區宜安路180號營業時間：7:00-21:00

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