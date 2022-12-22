湯圓熱呼呼自己煮！ 5款超市&線上購物「冷凍湯圓」 PTT、迪卡網友推薦必吃

溫暖你的冬至、耶誕！連鎖茶飲品牌CoCo推出歐美聖誕必喝「熱紅酒」，搭配柳橙片及肉桂棒，風味更升級。還有今(21)日的都可好友日，推出指定飲品及暖心料多甜品「第二杯折50元」好康，新品跟優惠一次暖到你

2022-12-21 16:00