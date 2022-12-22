湯圓熱呼呼自己煮！ 5款超市&線上購物「冷凍湯圓」 PTT、迪卡網友推薦必吃
冬至吃上一碗熱呼呼、美味湯圓，實在是一大享受！第一次自己煮湯圓時，會發現市面上湯圓那麼多種，哪一款才是人人說的好吃湯圓呢？ 幫大家整理來自PTT、Dcard網友們的特別推薦湯圓相關資訊，一次網羅5種來自超市、線上網購的冷凍湯圓，輕鬆就能自己煮出療癒好吃又應景的湯圓囉！
一、桂冠 流沙湯圓
桂冠湯圓行之有年，一直以芝麻和花生口味深獲好評，這一回特別介紹的桂冠「流沙湯圓」，一咬下黃金流沙滿溢，整口甜鹹美味，新鮮感十足，這是PTT網友分享，自己在全聯超市買東西時正好看到這款，「裡面還有一些碎蛋黃，有一點甜不過鹹蛋黃味很夠，價格偏高但還是會回購」。
二、義美 草莓煉乳湯圓
再來推薦喜歡草莓的朋友一定會喜歡的這一款「草莓煉乳湯圓」，整體草莓味跟煉乳味都很濃郁，內餡草莓味酸酸甜甜，還愈嚼愈香，來自PTT網友分享：「是小朋友一定很愛粉粉的可愛湯圓」、「整個很有草莓牛奶的感覺」、「比較甜膩，喜歡草莓味的一定會喜歡這款」。
三、福源 芝麻湯圓&花生湯圓
遠近馳名的福源花生醬，也有自己產出湯圓，有單獨包裝的芝麻湯圓、花生湯圓很受歡迎，來自PTT網友分享一款「新竹福源雙喜湯圓」，一盒一口氣吃得到兩種口味，並加了花生牛奶跟鮮奶下去煮，內餡比較不甜，而且是真材實料，其他網友也回應「富源內餡是花生/芝麻實體比例大於油脂，香而不膩」。另外也有Dcard網友分享自己也是在全聯買回家自己煮，「還吃的到花生顆粒，皮也很Q彈」覺得超好吃。
四、鮮芋仙 芝麻芋頭圓
想不到鮮芋仙也有出湯圓，這款「芝麻芋頭圓」可以在全聯超市買得到，有Dcard網友分享，這款湯圓外皮味道是芋頭清香，不會搶走芝麻的香氣，而芝麻內餡不會太甜，也有其他網友留言回覆：「這個芝麻味超香..而且比較不甜超好吃」、「芝麻真的好香，價錢就⋯ಥ_ಥ」，看來網友評價都還不錯，但價格略偏高，如果有預算想嚐鮮看看，可以入手鮮芋仙湯圓。
五、桂冠 紫糯芝麻湯圓
桂冠紫糯芝麻湯圓，外皮有別於平常的白色，這款湯圓外皮是紫糯米製成，素食者也可以吃，而內餡則是一如往常的濃郁芝麻。這由PTT網友分享提到「其實跟白色的湯圓口味一模一樣啊，反而還更Q欸」，也有網友跟隨回應「紫糯超好吃，我這邊全聯搶光光」。
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