全新「肉桂 X 蛋捲」必吃！大武山牧場攜手「胖死我太太」推新品再享8折

AA級好蛋「鮮蛋專家」大武山牧場這回把自家好蛋與人氣食品品牌與「胖死我太太」合作，把肉桂捲與蛋捲完美結合推出「黑糖肉桂 蛋入蛋捲」，現在新品開賣還有期間限定最低8折，一定要試試看！

圖／大武山牧場提供

蛋捲在台灣是非常平凡且熟悉的零嘴，不論拜拜、節慶、送禮與伴手禮統統都可以見到它的蹤跡。而這回鮮蛋專家大武山牧場除了用牧場直送AA級好蛋成就蛋捲新境界，打造人氣一口蛋捲系列，並與近年網路話題討論超高的肉桂捲品牌「胖死我太太」聯名合作，把肉桂捲結合蛋捲推出「黑糖肉桂 蛋入蛋捲」，打開精美包裝，濃郁的黑糖肉桂香氣十足，若再搭配胖死我太太的招牌胖死醬與太肥醬，超好吃罪惡感十足！

圖／大武山牧場提供

不僅如此，大武山牧場還與以健康零負擔的飲食主打的「日青優格」合作推出「綜合莓果 蛋入蛋捲」，選用的是莓果斑克鮮奶優格中的莓果粉，把7種莓果精華融入，再用相同AA級鮮蛋打造蛋捲，整口都是莓果香，非常適合嘴饞想吃甜點但又怕負擔太高的消費者。

圖／大武山牧場提供

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「綜合莓果 蛋入蛋捲」與「黑糖肉桂 蛋入蛋捲」兩款新口味，有別以往除了美味升級外，長度也升級，輕巧分享盒根根獨立包裝，一盒6入定價160元。現在即日起已開賣，享有限定最低8折優惠，詳情請至大武山牧場官網，其他通路還包含蝦皮、momo購物網、Pinkoi、Line禮物等，數量有限，把握機會吃一波囉！

圖／大武山牧場提供

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