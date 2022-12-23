「國王派」哪裡有賣？全台最強8間「法式甜點名店」美味出爐

你有聽過國王派嗎？國王派（galette des Rois）是法國人在每年1月6日天主教主顯節前後食用的一種圓形餡餅，由千層酥皮加上杏仁奶油內餡烤製而成。

特別的是餅中藏有小瓷偶，通常伴隨硬紙做的王冠一起售賣，吃到瓷偶的人可戴上王冠並接受眾人祝褔。

如今在法國，國王派雖仍以傳統口味為主流，不過顛覆傳統，在造型和口味上創新也大有人在，並成為當年度聖誕節熱門話題。

德麥食品主辦的「第三屆德麥法國萊思克盃烘焙職人冠軍賽」日前圓滿落幕，決賽即以指定台灣本土食材糖漬金棗、草莓乾、芝麻醬為題，讓國王派重新翻新。

台灣聖誕節前開賣8強參賽作品 嘗鮮趁現在

聖誕節腳步越來越近，「第三屆德麥法國萊思克盃烘焙職人冠軍賽」八強得主陸續把國王派比賽作品商品化上市，上屆冠軍台北文華東方酒店康豐柚也共襄盛舉。

1／一之軒（雙北、桃園）

一之軒－國王派；圖片／德麥食品提供

本屆奪冠的「一之軒」張世彬，將參賽作品略做調整，國王派預計12/30於全台29家門市正式上市。

「開心果金棗國王派（999元／7吋）」比賽時原為心型，為了讓消費者可以同時體驗傳統國王派的經典圓形、雕花之美，上市版本將以圓形呈現，內餡則是以西西里開心果餡和西西里開心果醬為主，混合少許杏仁粉為輔，並以金棗在濃郁的堅果奶油風味之外提點些許果酸清爽，讓風味平衡感絕佳，口味獨特且可口。

2／多那之（北中南皆有據點）

多那之-國王派；圖片／德麥食品提供

亞軍多那之卓宗賢的「金胸國王派（1,280元／8吋）」外型雖是傳統的圓形，口味卻與傳統大相徑庭，以加入橙酒添香的奶油餡混合酸甜糖漬金棗、煙燻宜蘭鴨胸做成內餡，嚐起來酸甜燻香，搭配層次酥脆、奶油香氣迷人的派皮，愈吃愈順口。

即日起多那之全台50個門市（離島除外）接受民眾預訂「金胸國王派」和傳統杏仁奶油餡的「主廚國王派」。

3／台南遠東香格里拉（台南）

台南遠東香格里拉品香坊－國王派；圖片／德麥食品提供

季軍台南遠東香格里拉陳佳妤的「西西里開心果金棗國王派（1,390元／6吋）」入口味覺變化豐富，鼻子先聞到濃郁的奶油酥皮香氣，接著可感受開心果內餡溫潤及獨特香氣。

金棗的酸甜滋味接續從舌尖傳來，融合成平衡又帶一絲衝擊的味蕾感受！國王派即日起供應至明年1月底，需3天前預購。

其他優選選手的國王派也相當精采。

4／優仕紳（台北）

優仕紳－國王派；圖片／德麥食品提供

優仕紳陳建宇融合最新甜點原料和技法的「芝麻百香國王派（700元／6吋）」，內餡中以芝麻搭百香果，清新又濃郁，上層的芝麻脆感增加口感。

5／明明有蔚（屏東）

明明有蔚-王船造型的國王派；圖片／德麥食品提供

明明有蔚鄭樺蔚以東港王船祭為靈感的「王船（600元／6吋）」，特殊王船造型的國王派以黑芝麻口味做杏仁餡搭萬丹紅豆，尾韻帶麻油香，需前5天提前預定，供應至1/6。

6／胖菓子（桃園）

胖菓子－國王派；圖片／德麥食品提供

胖菓子姜蘊祐以金棗花圖樣雕花來呼應柳橙、栗子、金棗風味內餡的「吉利金來棗（888元／6吋）」國王派，是以傳統杏仁餡內加入柳橙和栗子，襯托金棗的水果香甜，國王派需提前3日訂購至1/31。

7／河馬先生（嘉義）

河馬先生－國王派；圖片／德麥食品提供

河馬先生何柏達包藏紫米紅豆布丁餡的「黑芝麻國王派（630元／7吋）」，是今年值得一試的新鮮選擇。

8／台北文華東方酒店（台北）

上屆冠軍台北文華東方酒店 推出兩款截然不同國王派

第二屆冠軍台北文華東方酒店康豐柚則推出兩款截然不同的國王派，一款是南法版的聖誕花圈布里歐，一款是傳統國王派。

台北文華東方酒店－聖誕花圈布里歐；圖片／德麥食品提供

南法版的國王派—聖誕花圈布里歐（480元），在麵團中加入大量萊思克奶油與酒漬果乾烘烤，香軟口感與餅皮酥香的國王派截然不同。

傳統國王派（1,480元），為了凸顯派皮中萊思克發酵奶油的奶香味，有別於一般傳統強調千層的折疊法，將折疊次數減少至百層左右。

而內餡則是混搭多種杏仁粉，並加入主廚自製的杏仁膏調製，且為了增添滑順感和香氣，加入了少量卡士達和陳釀8年蘭姆酒，同時，以砂糖、上白糖、轉化糖和海藻糖等糖類調配出具有前、中、後味的甜度，讓國王派甜而不膩。

編輯／Sasa

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/209038