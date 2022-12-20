11元喝手搖！春陽茶事「LINE好飲活動」優惠天天抽，買一送一、免費升級統統有

年末喝不停！即將迎來耶誕節與跨年，烏龍茶專賣品牌「春陽茶事」搭上風潮特別推出「HOLIDAY CHEER春陽好飲」限定活動，只要在活動期間到「春陽茶事LINE官方帳號」參加抽獎，就有機會獲得史上最大折扣人氣限定「檸檬蜜烏龍」大杯只要11元！還有原茶系列買一送一、免費升級等超好康，人手一杯一路喝到明年。

圖／春陽茶事提供

檸檬蜜烏龍。圖／春陽茶事提供

「春陽茶事」將於12/24起至2023/1/2推出「HOLIDAY CHEER春陽好飲」活動，在活動期間到「春陽茶事LINE官方帳號」抽獎領取優惠券，即有機會享有飲品優惠最低11元起、買一送一、第二杯10元、免費升級大杯等多種優惠，每日擁有2次抽獎機會，記得試手氣、開喝人氣飲品啦！

桂花蜜烏龍。圖／春陽茶事提供

萬丹紅豆鮮奶。圖／春陽茶事提供

黑糖珍珠鮮奶。圖／春陽茶事提供

圖／春陽茶事提供

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