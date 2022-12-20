快訊

黑田震撼！調整殖利率曲線控制 日圓急升2%美期指急挫

影／23歲姆巴佩拿金靴、創4項紀錄笑不出來！他如何成無人能擋的王牌？

民進黨敗選檢討「錯不在我」 挨批「2024大選要一路玩到掛？」

11元喝手搖！春陽茶事「LINE好飲活動」優惠天天抽，買一送一、免費升級統統有

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／春陽茶事提供
圖／春陽茶事提供

年末喝不停！即將迎來耶誕節與跨年，烏龍茶專賣品牌「春陽茶事」搭上風潮特別推出「HOLIDAY CHEER春陽好飲」限定活動，只要在活動期間到「春陽茶事LINE官方帳號」參加抽獎，就有機會獲得史上最大折扣人氣限定「檸檬蜜烏龍」大杯只要11元！還有原茶系列買一送一、免費升級等超好康，人手一杯一路喝到明年。

圖／春陽茶事提供
圖／春陽茶事提供

檸檬蜜烏龍。圖／春陽茶事提供
檸檬蜜烏龍。圖／春陽茶事提供

「春陽茶事」將於12/24起至2023/1/2推出「HOLIDAY CHEER春陽好飲」活動，在活動期間到「春陽茶事LINE官方帳號」抽獎領取優惠券，即有機會享有飲品優惠最低11元起、買一送一、第二杯10元、免費升級大杯等多種優惠，每日擁有2次抽獎機會，記得試手氣、開喝人氣飲品啦！

桂花蜜烏龍。圖／春陽茶事提供
桂花蜜烏龍。圖／春陽茶事提供

萬丹紅豆鮮奶。圖／春陽茶事提供
萬丹紅豆鮮奶。圖／春陽茶事提供

黑糖珍珠鮮奶。圖／春陽茶事提供
黑糖珍珠鮮奶。圖／春陽茶事提供

圖／春陽茶事提供
圖／春陽茶事提供

延伸閱讀：

「鮮茶道 X 好想兔」可愛聯名！限量週邊滿額加購、加碼草莓季粉紅手搖新品療癒大家

整碗草莓封頂！港式甜品升級洗版IG 「草莓燉奶、必點隱藏版」1次看

春陽茶事 買一送一 LINE 跨年 手搖

相關新聞

星巴克買一送一總整理！5大優惠活動一次收，還能續杯、享外送

買一送一喝起來！2022年已接近尾聲，小編整理了星巴克現正進行中的5大優惠活動，參與星巴克數位體驗簡單享全品項買一送一，消費指定商品也能獲取聖誕必喝「太妃核果風味那堤」買一送一，外送也同推優惠中，還有

11元喝手搖！春陽茶事「LINE好飲活動」優惠天天抽，買一送一、免費升級統統有

年末喝不停！即將迎來耶誕節與跨年，烏龍茶專賣品牌「春陽茶事」搭上風潮特別推出「HOLIDAY CHEER春陽好飲」限定活動，只要在活動期間到「春陽茶事LINE官方帳號」參加抽獎，就有機會獲得史上最大折

沒有就落伍了！麻古環保大象杯「預購送翡翠柳橙」，月月加碼「回購現省20元」

環保兼省荷包！麻古茶坊與大象杯2代聯名推出「麻古環保大象杯」，為鼓勵大家多多使用可重複利用的自備杯品，特別再推回饋優惠，除了自備環保杯可現省5元外，同時也將月月加碼，第一波優惠自2023年3月起，一次

連續6天！買指定耶誕商品 送星巴克「買一送一」券

星巴克本月除了推出即將在12月28日截止的「HOLIDAY YOUR WAY耶誕數位體驗」活動，透過耶誕數位體驗遊戲，提...

整碗草莓封頂！港式甜品升級洗版IG 「草莓燉奶、必點隱藏版」1次看

IG超紅甜點在此！這間位於台北中山的「双妹嘜養生甜品」，專賣各式養生甜品，12月更搭配當季水果「草莓」推出冬季限定「草莓燉奶」，結合香港著名燉奶與草莓，還有一款必吃隱藏版，跟著UDN小編一起看看到底是

送你一盒乳酪蛋糕！融化你心「心軟乳酪」北車新開幕，2日限定「乳酪蛋糕免費吃」

送你一盒乳酪蛋糕！小小一個好可愛，「心軟乳酪」剛結束板橋環球快閃店，實體店面也即將開幕與大家見面，為歡慶開幕特別推出「乳酪蛋糕免費送」活動，12/19及12/20兩日限定，筆記快拿出來！活動辦法、時間

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。