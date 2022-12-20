11元喝手搖！春陽茶事「LINE好飲活動」優惠天天抽，買一送一、免費升級統統有
年末喝不停！即將迎來耶誕節與跨年，烏龍茶專賣品牌「春陽茶事」搭上風潮特別推出「HOLIDAY CHEER春陽好飲」限定活動，只要在活動期間到「春陽茶事LINE官方帳號」參加抽獎，就有機會獲得史上最大折扣人氣限定「檸檬蜜烏龍」大杯只要11元！還有原茶系列買一送一、免費升級等超好康，人手一杯一路喝到明年。
「春陽茶事」將於12/24起至2023/1/2推出「HOLIDAY CHEER春陽好飲」活動，在活動期間到「春陽茶事LINE官方帳號」抽獎領取優惠券，即有機會享有飲品優惠最低11元起、買一送一、第二杯10元、免費升級大杯等多種優惠，每日擁有2次抽獎機會，記得試手氣、開喝人氣飲品啦！
延伸閱讀：
．「鮮茶道 X 好想兔」可愛聯名！限量週邊滿額加購、加碼草莓季粉紅手搖新品療癒大家
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言