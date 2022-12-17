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「鮮茶道 X 好想兔」可愛聯名！限量週邊滿額加購、加碼草莓季粉紅手搖新品療癒大家

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／鮮茶道Presotea臉書
圖／鮮茶道Presotea臉書

可愛到讓人尖叫！LINE貼圖上萌翻的好想兔，現身鮮茶道跟大家見面啦！不只有多款不同圖案的聯名紙杯，還有杯袋、便當盒、水瓶及保冷袋等週邊品項，只要點滿100元就可以加價購、把它們都帶回家，在日常生活中就能有好想兔陪在身邊，要讓這個冬天可可愛愛又粉粉嫩嫩～

圖／鮮茶道Presotea臉書
圖／鮮茶道Presotea臉書

這次鮮茶道、好想兔雙強聯名推出的週邊品項有「你真的沒有我不行一杯袋」、「人家只會吃而已便當盒」、「小氣鬼喝涼水瓶」、「涼去保冷袋」，要在吃飯、喝下午茶時陪在大家身邊，實用度滿點；現場還有多款限定、隨機出現的紙杯，粉絲一定要收集一整套！鮮茶道還因應草莓季，加碼推出三款粉嫩新品：「草莓啵啵」用茉莉綠茶當基底茶，加入手工草莓醬與寒天啵啵，清爽茶香與甜蜜果香交織，酸甜迷人；「草莓歐蕾」則用鮮甜草莓加入鮮奶，打製成濃香草莓歐蕾，點綴切片草莓，醞釀獨特粉紅色飲品；「草莓奶蓋」是在草莓歐蕾上再淋上以鮮奶＋起司調配而成的香濃奶蓋，同樣點綴了草莓片，喝起來濃郁滑順又綿密，莓果香尾韻味迷人，草莓控及好想兔的粉絲們可別錯過一起打包的機會！

圖／鮮茶道Presotea臉書
圖／鮮茶道Presotea臉書

好想兔聯名鮮茶道的週邊小物採限量販售，只要點手搖飲滿100元，就可以加購、一次把杯袋等等生活小物帶回家，快點做功課找出離自己最近的店、手刀搶購去！

圖／鮮茶道Presotea臉書
圖／鮮茶道Presotea臉書

【鮮茶道 X 好想兔】聯名

你真的沒有我不行一杯袋 89元

人家只會吃而已便當盒 199元

小氣鬼喝涼水瓶 199元

涼去保冷袋 259元

圖／鮮茶道Presotea臉書
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圖／鮮茶道Presotea臉書
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粉嫩系草莓新品

草莓啵啵、草莓歐蕾、草莓奶蓋

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