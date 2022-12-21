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超吸睛聖誕甜點禮盒推薦！國王派、聖誕造型蛋糕、馴鹿印花閃電泡芙…聖誕氛圍開到MAX

聯合新聞網／ Oddle Feeds

年末溫馨聖誕又到啦！街道上點亮的燈泡，每年塞爆的新北聖誕城，空氣中瀰漫滿滿的聖誕節氛圍。

在這屬於朋友與家人歡聚的節日，聖誕大餐與聖誕蛋糕伴手禮必不可少！Oddle Feeds 編輯搜集5間超高人氣「聖誕甜點禮盒」餐廳！推出季節限定的精緻可愛造型，讓你的聖誕節氛圍感拉滿分！

1789 Café Pâtisserie 法式甜點

在這季節裡，傳統義大利聖誕麵包是必須的！1789特別為Panettone設計了一個精美的蛋糕盒！

義大利麵粉、酸麵團、糖漬香橙及檸檬、葡萄乾和製成，最重要的是經歷兩天長時間發酵，賦予了Panettone獨特風味。主廚Cyrille 使用法國奶油，使義式與法式風味完美融合，再鋪上一層杏仁脆餅，增加其口感。

1789的迷你閃電泡芙一直都是明星人氣商品，每個口味都是品質保證！

推出季節限定的聖誕系列，看這可愛的造型，還以為是聖誕小精靈們在廚房偷偷施展他們的魔法，最高人氣的3種口味一次收入：4支 焦糖鹹奶油 / 4支 巧克力 / 4支 草莓香草奶油

除了雙北外送，還有全台宅配服務唷！

店家FB粉專

Mr. Bruno 法式甜點

聽說吃到陶偶的人會幸運一整年唷！Mr.Bruno的國王派使用法國進口，號稱奶油界愛瑪仕的Echire奶油製作，使用天然杏仁製作的杏仁餡清香優雅。打開盒裝即會聞到濃郁奶香，整體口感輕盈酥脆，是冬天必備的暖心法式點心。

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Bonjour 朋廚

潘妮朵霓 Panettone，是義大利聖誕節必備的絕佳伴手禮，Bonjour 朋廚使用義大利國寶級天然發酵菓子，全程約15小時的中種發酵及約3天的準備工作！細心烘焙出華麗的、歡愉的水果麵包。綿蜜的口感，採用義式傳統天然發酵方法，麵包組織細長越嚼越香。還原最道地的義大地美味，與你一起體驗道地的聖誕氛圍！

店家FB粉專

Cher Mouton。姆桐 花蛋糕

姆桐推出超可愛的歡樂聖誕小禮盒！由各式可愛聖誕可麗露造型的 「磅蛋糕」組合，四種人氣口味一次擁有檸檬、熔岩巧克力、玫瑰蜜桃、抹茶柚子，真是聖誕小禮物的首選！

店家FB粉專

COCOMAKER

巧克力粉絲一定都知道的COCOMAKER也推出聖誕節限定禮盒啦！超可愛的聖誕節造型，聖誕樹、薑餅人、聖誕老公公、可愛的馴鹿造型，每種造型都有專屬的特殊的口味，真是聖誕節送禮首選！年末聖誕歡聚時刻，讓COCOMAKER用美味的巧克力點亮你的聖誕節。

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聖誕節 磅蛋糕 義大利麵

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