全家巧克力霜淇淋「這天」開賣！網友最愛升級回歸「更濃黑」

全家霜淇淋又要換檔啦！全家自11/20推出嵜本SAKImoto Bakery聯名「玉米濃湯霜淇淋」，有許多網友打卡並分享口感，喜好度也各有不同。而全家在今(14)日於FB粉絲頁貼出一張「FamilyMart x YU CHOCOLATIER畬室」攜手合作新品圖，圖中包含「Let's Café 醇香巧克力飲」、「榛香巧克力夾心土司」，而最吸睛的莫過於這支將於12/20上市的「濃黑巧克力霜淇淋」。

圖／取自全家FamilyMartFB粉絲頁

繼去年的「橙香巧克力霜淇淋」後，全家再度攜手台灣精品手工巧克力品牌「畬室」，重點推出「Let's Café 醇香巧克力飲」、「榛香巧克力夾心土司」及「濃黑巧克力霜淇淋」等3樣新品，其中最引發話題的便是12/20上市的「濃黑巧克力霜淇淋」。不少網友留言討論「期待巧克力霜淇淋」、「終於等到我的最愛」、「我要每天報到」等表達對新口味霜淇淋的期待，也有網友表示「等巧克力等好久了」、「到時候要用全盈pay搶冰淇淋的買1送1」，連優惠攻略都想好了。

全家於去年首度與「畬室」聯名推出「橙香巧克力霜淇淋」(非本次新品)。圖／全家便利商店提供

今年最後一檔！全家新口味「濃黑巧克力霜淇淋」將於12/20正式上市，選用70.5%比利時苦甜巧克力，甜中帶苦不膩，加上先前巧克力霜淇淋的超好評，新一檔巧克力口味值得期待。即便寒流來襲，預計也將人手一支，掀起一波打卡熱潮啦！

全家先前推出過的比利時巧克力霜淇淋(非本次新品)。圖／全家便利商店提供

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