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跨界合作！「思茶」結合手搖與音樂共推單曲，還有6款超可愛「聖誕小熊杯」必收

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／取自思茶MissingTeaFB粉絲頁
圖／取自思茶MissingTeaFB粉絲頁

音樂與茶飲的跨界合作！茶飲專賣店「思茶」與歌手木蘭跨界合作，推出同名單曲「思茶賦」，繼眾多華流鬼式情歌後的首支單曲，可以在享用茶飲的同時感受音樂、歌曲的美好愜意，簡單享受、Chill起來！還有聖誕限定特調及超可愛「聖誕小熊杯」等你來蒐集。

圖／取自思茶MissingTeaFB粉絲頁
圖／取自思茶MissingTeaFB粉絲頁

茶飲與歌手的共創！歌手木蘭及「思茶」合作，不僅推出同名曲「思茶賦」，也在茶飲上下功夫，特別推出隱藏版「思茶賦特調」。雖然跨界系列活動已結束，但「思茶」也因應歡樂12月，推出6款超可愛「聖誕小熊杯」，以及聖誕限定「小熊派對特調」。「小熊派對特調」融合茉莉朝露奶綠及大甲芋頭、滑溜粉條，濃郁清新又甜蜜，搭配療癒小熊杯身，讓人愛不釋手，聖誕限定只到12/31，跟著可愛小熊歡度耶誕～

歌手木蘭及「思茶」合作推出同名曲「思茶賦」及隱藏版「思茶賦特調」。圖／取自思茶MissingTeaFB粉絲頁
歌手木蘭及「思茶」合作推出同名曲「思茶賦」及隱藏版「思茶賦特調」。圖／取自思茶MissingTeaFB粉絲頁

「思茶」推出6款超可愛「聖誕小熊杯」，以及聖誕限定「小熊派對特調」。圖／取自思茶MissingTeaFB粉絲頁
「思茶」推出6款超可愛「聖誕小熊杯」，以及聖誕限定「小熊派對特調」。圖／取自思茶MissingTeaFB粉絲頁

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派對 手搖 聖誕節

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