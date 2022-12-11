跨界合作！「思茶」結合手搖與音樂共推單曲，還有6款超可愛「聖誕小熊杯」必收

冬季是歲末的時刻、是感恩的氛圍同時也是草莓盛產的季節！台灣貝果第一品牌好丘Good Cho’s特別迎接12月推出多款限量必嚐的草莓甜點，厚醬貝果「踏雪尋莓」、苦甜「草莓巧克力」與「草莓司康」等統統都有，現在搶吃還有會員點數雙倍送！

2022-12-11 13:00