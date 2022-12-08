哆啦粉必收！85℃「哆啦A夢蛋糕」吃完還能收藏「7公分哆啦A夢公仔、造型撲滿」

哆啦A夢現身蛋糕上！85℃在今年歲末攜手日本經典動漫「哆啦A夢」推出卡通蛋糕，有兩款整模公仔造型蛋糕及兩款切片蛋糕，除了超萌外型外，專屬蛋糕盒內的內墊高板還能變身造型撲滿，自己動手DIY超有趣。

85℃攜手日本經典動漫「哆啦A夢」推出兩款整模公仔造型蛋糕及兩款切片蛋糕。圖／85℃提供

捨不得吃！他可是童年代表「哆啦A夢」。85℃與日本動漫「哆啦A夢」聯手合作，於12/8起推出7吋「哆啦A夢-蛋糕派對」、6吋「哆啦A夢-夢想起飛」等兩款整模公仔造型蛋糕與「哆啦A夢-水果聖代」、「哆啦美-蜜橘聖代」兩款切片蛋糕。整模蛋糕上還有7公分高的哆啦A夢公仔、竹蜻蜓哆啦A夢公仔可以收藏，有吃又有拿，一整個讓人愛不釋手。

「哆啦A夢-蛋糕派對」蛋糕吃完還能收藏7公分高的哆啦A夢公仔。圖／85℃提供

「哆啦A夢-夢想起飛」蛋糕上的竹蜻蜓哆啦A夢公仔也可收藏。圖／85℃提供

切片蛋糕上的哆啦A夢、哆啦美巧克力飾片也超可愛。圖／85℃提供

不論是整模蛋糕還是切片蛋糕，綿軟蛋糕搭配多種水果與特製慕斯、內餡，一口下去好滿足。不僅如此，整模及切片蛋糕都有印有哆啦A夢的專屬蛋糕盒，更特別的是，整模蛋糕盒裡面的內墊高板還能DIY變身粉色或藍色的哆啦A夢造型撲滿，實用環保又有趣。本次推出的四款可愛蛋糕全台限量9萬5千個，粉絲們動作快、趕緊收藏一波！

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專屬切片蛋糕盒。圖／85℃提供

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