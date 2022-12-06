耶誕喝這味！星巴克新推「紅絲絨燕麥奶那堤、星冰樂」，必搭日本耶誕傳統「草莓蛋糕」

進入耶誕倒數，星巴克將在12/7推出「紅絲絨風味」系列全新飲品，純白與微紅色調搭配，這不就是標準的耶誕配色嗎？不光是色彩外型粉嫩吸睛，鮮奶油、紅絲絨餅乾也讓口感層次更升級，今年耶誕打卡就點這杯吧！此外，人氣「草莓香緹蛋糕」也再度回歸，還有新一季的杯款商品可以選擇，當作聖誕節交換禮物剛剛好。

星巴克將在12/7推出「紅絲絨風味」系列全新飲品。圖／星巴克提供

紅絲絨風味燕麥奶那堤。圖／星巴克提供

必喝耶誕飲品！除了太妃核果風味那堤外，這麼應景的粉色飲品也要喝起來～星巴克「紅絲絨風味」系列飲品將於12/7上市，有香滑順口「紅絲絨風味燕麥奶那堤」及人人都愛的「紅絲絨風味燕麥奶星冰樂」。在經典濃縮燕麥奶咖啡中加入紅絲絨醬，微紅粉色超夢幻，最後擠上鮮奶油與撒上紅絲絨餅乾，透過味覺感受滿滿耶誕氛圍。

冰紅絲絨風味燕麥奶那堤。圖／星巴克提供

紅絲絨風味燕麥奶星冰樂。圖／星巴克提供

來自日本耶誕的傳統「草莓香緹蛋糕」也回歸啦！經典海綿蛋糕與新鮮草莓、香緹鮮奶油融合，層層堆疊出耶誕色系，搭配紅絲絨飲品，酸甜不膩，冬天到了就是要吃草莓啊！

5吋草莓香緹蛋糕。圖／星巴克提供

5吋草莓香緹蛋糕。圖／星巴克提供

此外，星巴克在商品部分也將於12/7同步推出歲末派對系列，以品牌字樣、經典女神logo為主視覺，全色系亮銀、亮桃紅色立體斜紋杯身或璀璨珠光亮粉的簡約杯款都讓人愛不釋手，水杯也要跟著換上新裝。

圖／星巴克提供

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