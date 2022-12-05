明星也在吃的「彩虹棉花糖麥片」，好吃到喝完整罐牛奶！粉絲呼「新歌名是cereal」

值得擁有一則IG版面的麥片！近日，小編發現韓國人氣男團Highlight成員梁耀燮IG上有一張可愛的照片，更可愛的是底下的留言也讓人會心一笑，其實只是張繽紛可愛的「麥片」照片，沒想到卻讓韓國網友想這麼多，還能腦洞大開？

韓國人氣男團Highlight主唱梁耀燮曾於9月底在IG上PO出一則「麥片」貼文，配上由emoji符號組成的內容「🍿🍩🍮🍰🍭🍪」，圖中的麥片超可愛，每一個小小的卻又是不同形狀，有的還有繽紛色彩像是彩虹一般，看起來可愛也可口，因此有韓國網友留言「告訴我麥片品牌吧」。原來是美國人童年回憶Lucky Charms的「彩虹棉花糖麥片」，除了彩虹造型外，還有流星、幸運葉等外型，脆棉花糖搭配麥片剛好又不膩。

圖／IG@yysbeast

不過，粉絲可不單純覺得只是分享，紛紛留下「這是劇透！百分之百是劇透」、「這次新歌名難道是cereal？」等反應，由此看出粉絲對Highlight的新專輯隨時充滿期待。但是小編的重點還是在這個超可愛麥片上啦，聽說好吃到可以喝完整罐牛奶呢！

圖／取自Lucky CharmsFacebook

圖／取自Lucky CharmsFacebook

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