紐約Top 7精品咖啡進駐台灣！「Ten Thousand Coffee」開幕奶油拿鐵與可頌必吃
被紐約當地媒體評為「Top7精品咖啡」、且在美國澳洲超紅的咖啡廳「Ten Thousand Coffee」確定正式進駐台灣了！
為什麼會叫做Ten Thousand的用意就在於強調「努力了一萬個小時就是希望能讓品牌大眾化」，所以在製作咖啡時也一樣秉持最高標準，並成功獲得聲望與支持。這回確定在台灣信義區插旗，預計將推出客製化「經典奶油拿鐵與奶油可頌」等商品，預計開幕時將吸引一票打卡風潮。
Ten Thousand Coffee台灣一號店將於微風南山展店，目前已確定將於12月8日開幕，一定要嚐鮮看看必喝的奶油基底咖啡。咖啡愛好者或信義區上班族一定要找時間品嚐一番。
Ten Thousand Coffee台灣一號店
開幕日：預計2022年12月08日
地址：台北市信義區松智路17號2樓，微風南山艾妥列
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