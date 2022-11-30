星巴克數位體驗開跑！連續29天「星巴克買1送1」 人品爆發天天開喝

連續28天星巴克數位體驗來啦！就要進入2022年的最後一個月了，星巴克超貼心再推出「HOLIDAY YOUR WAY 耶誕數位體驗」，活動於12/1起至12/28，只要進入網頁，按提示步驟操作，就可以領取專屬優惠，包含大家最喜歡的「多品項好友分享」！今天(11/30)起就能預領券，動動手指先領優惠啦！

圖／星巴克咖啡同好會FB粉專

星巴克於今日(11/30)起推出「HOLIDAY YOUR WAY 耶誕數位體驗」，活動期間為12/1至12/28，凡於活動期間進入指定網頁，完成耶誕數位體驗遊戲，即可獲得專屬優惠。今日(11/30)先領券，12月第一天就能搶先開喝啦！兌換期間為獲券日+2天，每日上午11點至晚上8點，最後兌換至12/30。(相關活動詳情與優惠品項以星巴克公告為主)

進入活動網頁，按提示步驟完成耶誕數位體驗遊戲，即可獲得專屬優惠。圖／擷取自星巴克數位體驗網頁

11/30預領券，12/1就開喝。圖／擷取自星巴克數位體驗網頁

圖／星巴克咖啡同好會FB粉專

⬤ 注意事項

·活動參與方式：透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得。

·本活動優惠不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務、台積電系列門市及其他不適用門市請見星巴克

·每個帳號每天可享有一次活動參與，獲得優惠憑證，當日活動即結束。至全台門市兌換時，需出示手機優惠憑證畫面供門市夥伴蓋章確認已兌換。

·每次交易最多可兌換同個帳號內的兩張優惠憑證，各優惠憑證不可合併使用，切換帳號請重新排隊。

·優惠憑證會存放於「專屬回饋」中，點選可看到獲得優惠憑證內容。優惠兌換期間與品項以優惠憑證上說明為準，逾期無效。折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、優惠憑證、各行銷活動恕不合併使用。

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