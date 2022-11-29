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耶誕人氣伴手禮！ 鴻鼎菓子X鮮乳坊首度聯手「台灣黑熊戀乳曲奇餅」 3色曲奇點心限時1個月開賣
今年的耶誕點心來試試這一味！ 台中人氣伴手禮品牌「鴻鼎菓子」，首度跨界合作推出繽紛療癒的曲奇鐵盒與戀乳系列曲奇餅，凡於活動期間購買聯名曲奇一盒，搭配指定口味曲奇一盒，即贈聯名限量透明提袋，再加碼派對組合優惠84折起。
鴻鼎菓子與全台唯一乳牛獸醫成立的乳品品牌「鮮乳坊」聯名推出「台灣黑熊戀乳曲奇餅」，採用鮮乳坊豐樂鮮乳與鮮乳煉乳製作而成，主打共享三色組合：原味戀乳、可可戀乳、莓果戀乳，三種口味一次享有。「原味戀乳」品嘗得到濃醇乳香；「莓果戀乳」採用來自大湖草莓製作而成，酸甜比例恰到好處；苦甜成熟風味的「可可戀乳」則是巧克力控不容錯過的選擇。
挑選聖誕禮物沒有靈感？就選療癒設計與充滿愛的信念的「台灣黑熊戀乳曲奇餅」，鴻鼎菓子官網販售「共享三色」三種口味一次帶走；自11月28日起，凡購買聯名曲奇一盒，搭配指定口味曲奇一盒，即贈聯名限量透明提袋，加碼再享有派對組合優惠84折起，限時只賣一個月！
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