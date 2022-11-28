連續17天買1送1！星巴克不只週一好友分享，南瓜派系列飲品優惠開喝
星巴克週一好友分享不缺席！星巴克「週一就要看見你」好友分享準時報到，除了週一買1送1好康外，星巴克再推「南瓜派系列飲料好友分享」，南瓜派系列飲品同享買一送一，先揪同事、朋友開喝囉！
星巴克「週一就要看見你」好友分享於11/28當天早上11點起至晚上8點止，凡至門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。(不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、太妃核果風味那堤、太妃核果風味冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、薄荷摩卡咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料)
除此之外，星巴克也同步推出「南瓜派系列飲料好友分享」，即日起至12/14，只要購買南瓜派風味那堤、南瓜派風味冷萃咖啡、南瓜派風味氮氣冷萃咖啡、南瓜派風味咖啡星冰樂、特選南瓜派風味那堤等指定品項，皆可享買一送一，活動還有17天，喜歡南瓜味的朋友把握優惠開喝啦！
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