不是普通的甜！ 限時3天開賣「市長那一杯」 台南西門茶飲溫馨提醒：很甜x3

沒想到你我也喝得到「市長那一杯」！ 台南市長候選人黃偉哲昨(24日)下午巡街拜票時，感受到市民滿滿的熱情，西門路茶飲店的熱情店員趁此為市長送上一杯珍珠奶茶，被媒體捕捉報導後，實在太多人敲碗想喝，立即推出「市長那一杯」開賣限時三天，並且再三溫馨提醒「很甜、很甜、很甜」，完全符合民眾對台南茶飲的初印象，紛紛表示想喝。

圖／取自植蕨｜茶飲-西門店FB

市長黃偉哲昨(24日)拜票車隊途行經台南市西門路的茶飲店時，一名熱情的店員雙手舉起珍珠奶茶要送給市長，黃偉哲立即要求車隊放慢，彎下腰接受店員的慰勞，並與店員擊掌說謝謝。暖心的這一幕被媒體報導與民眾發現後，店家趁勢推出「市長那一杯」，並於粉專寫道：今天「市長那一杯」開賣了！每日數量有限，只賣這週「五六日」三天喔。溫馨提醒：1.很甜2.很甜3.很甜。

店家聰明的機會行銷，不但吸引網友買單，連市長黃偉哲也轉發貼文證明：「市長那一杯不是普通的甜！」，還打趣留言「報市長名字沒有打折，真的是品名」。

網友紛紛留言寫下：「為了［市長那一杯］，我可以破例喝很甜、很甜、很甜」、「台南人才沒有在怕甜的！」，還有人說「感覺喝了之後穩當選的」，店家立刻回應「票數高不高我是不知道⋯但血糖肯定是⋯」留下對市長那一杯的甜度無限想像。

圖／取自植蕨｜茶飲-西門店FB

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