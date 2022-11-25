紅配綠超吸睛！ 麥吉新品「草莓奶蓋系列」加抹茶、可可都百搭，經典帆布袋加購199元

草莓控一定要嚐！ 號稱有著最美飲料外包裝的「麥吉machi machi」即日起推出秋冬新品「草莓奶蓋系列」，2款濃厚乳霜與新鮮草莓果肉完美結合，加推199元就能4選1日系簡潔風「經典麥吉帆布袋」乙只。

圖／麥吉machi machi提供

麥吉machi machi把麥吉的經典招牌起司奶蓋升級變身為草莓奶蓋，推出冬季新品「草莓奶蓋抹茶冰沙」嚴選日本靜岡抹茶製作的冰沙，微苦回甘搭配茶香，與草莓奶蓋融合後，有著類似草莓奶茶冰泥的酸甜滋味；「草莓奶蓋可可亞」巧克力可可風味與草莓果泥天生絕配，嚐起富有溫潤口感，非常適合秋冬時節品嚐。皆在濃厚乳霜中能嚐到酸甜草莓醬與新鮮草莓果肉，以鮮紅草莓妝點粉紅奶蓋，加上撞色外型，搶先為視覺帶來日系風味！

圖／麥吉machi machi提供

麥吉同時推出「草莓奶蓋系列新品優惠活動」，自即日起至12/31只要到麥吉門市購買「草莓奶蓋系列」新品，即可加價199元購得「麥吉machi machi經典設計帆布袋」乙只，共有4款可選擇收藏。

圖／麥吉machi machi提供

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