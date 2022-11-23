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捨不得吃！ 85℃超萌「3+4」聖誕主題蛋糕 連續32天享第二件8折優惠

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／85℃提供
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耶誕倒數計時囉！全台85℃門市陸續換上色彩繽紛的耶誕裝飾，為慶祝節日，85℃今年打造3款整膜和4款切片聖誕主題蛋糕，自11/24起至12/25更搭配主題切片蛋糕第二件8折優惠，每一款都精心設計充滿聖誕氛圍，萌到讓人捨不得吃。

3款超Q的六吋整膜蛋糕：聖誕嘉年華、歡樂薑餅屋、巧克力平安夜

圖／85℃提供
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「聖誕嘉年華」(500元)

搭上世足風潮，超Q的聖誕老人和巧克力製成的立體足球，以香草戚風蛋糕為基底，佐以草莓慕斯再搭上香醇的牛奶布蕾、法國BOIRON保虹草莓果泥，絕對讓草莓控超上癮。

「歡樂薑餅屋」(490元)

巧克力做的薑餅屋和薑餅人超可愛！選用頂級比利時巧克力製作蛋糕上的純巧慕斯和香草白巧克力慕斯，內餡中的莓果百香布蕾，則使用法國樂比百香果果泥和法國BOIRON保虹草莓果泥，混合搭配讓風味富有層次感。

「巧克力平安夜」(500元)

聖誕樹、Q版聖誕老人造型巧克力裝飾，嚴選頂級比利時巧克力加入到巧克力慕斯以及表面巧克力淋醬，濃郁的巧克力慕斯在舌尖上融化，一口咬下是經典的巧克力戚風蛋糕，絕對能讓巧克力控大大滿足！

4款切片聖誕切片蛋糕：粉紅麋鹿、浪漫莓果、萌萌小雪人、巧克力星空

圖／85℃提供
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粉紅麋鹿切片蛋糕(62元)

可愛的小麋鹿站立在香草戚風蛋糕，搭配檸檬優格乳酪慕斯，酸甜融化在口中，嚴選法國BOIRON保虹草莓和芒果果泥，製作的檸香覆莓慕斯和芒果香橙布蕾，酸甜滋味令人回味無窮！

萌萌小雪人切片蛋糕(68元)

超萌小雪人戴著紅色圍巾與小帽子，以香草風蛋糕配上甜蜜的草莓果餡、草莓慕斯和香草慕斯，加入進口動物性鮮奶油於慕斯中，香濃可口。

浪漫莓果切片蛋糕(68元)

以法式蛋糕裹住香濃鮮奶油香緹餡，中間捲入以法國BOIRON保虹草莓果泥製成的草莓覆盆子奶凍，以及選用唐寧茶四紅果茶製作的覆莓茶凍，漫漫酸甜可口！

巧克力星空切片蛋糕(68元)

縮小版的聖誕老人帶著禮物來到，香濃巧克力戚風蛋糕與巧克力慕斯中，夾入玫瑰花瓣醬和香濃卡士達餡，創意搭配讓人一口接一口。

聖誕節完美儀式感就選85℃聖誕節主題款蛋糕，11/24起到12/25，只要買4款主題造型切片蛋糕，任選兩款，就可享第二個8折優惠(限門市現場購買、價低者折)，還能使用85cafe APP跨店取購買，全台限量販售，期望今年聖誕檔期銷售達25萬個蛋糕。

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