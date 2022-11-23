草莓控快來嘗！ 甲文青3款酸甜草莓系 「莓莉雪霜凍+草莓莉莉優格」整顆草莓嚐得到

冬日草莓季必追的手搖飲來了，「甲文青」最強草莓飲品三連推，酸甜多汁的草莓搭上鮮奶、優格和芝士，碰撞出酸甜草莓冰沙系列，完全擄獲草莓控的心！

莓莉雪霜凍。圖／甲文青提供

甲文青冬季主角的草莓冰沙系列，首先是「莓莉雪霜凍」，以草莓冰沙搭配鮮奶和優格，加上滿滿的青茶凍配上厚厚一層新鮮草莓丁，濃郁茶香與草莓完美契合，「芝士莓莉」以香醇濃郁的鹹甜芝士奶蓋與草莓冰沙的共舞，加上香氣十足的餅乾粉，手搖飲品瞬間變成美味可口下午茶點心；最後的「草莓莉莉優格」，綿密優格冰沙搭配草莓丁和草莓醬，每一口都能嚐到草莓果粒，酸甜滋味讓少女心淪陷！

芝士莓莉。圖／甲文青提供

草莓莉莉優格。圖／甲文青提供

冬季除了清爽香濃草莓系冰飲，甲文青經典暖心薑汁系列熱飲也是好選擇，強力推薦的「芝麻田田」和「麥芽可可」兩款暖身品茶對抗寒冬，再也不怕寒風刺骨。

芝麻田田和麥芽可可。圖／甲文青提供

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