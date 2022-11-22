這顆足球可以吃！ 清原芋圓瘋世足 5cm巨大「足球麻糬」限定甜品吃起來

因應四年一度的世界足球賽開打，「清原芋圓」甜品專賣店推出超逼真「足球麻糬」新品，只要任選商品加購價39元，就能獲得一顆直徑5公分超巨Q彈麻糬，加入限定甜品中萌度瞬間爆表。

不僅可以單吃，還能搭配清原芋圓的飲料、甜品的「足球麻糬」，軟嫩Q彈糯米口感，搭配抹茶粉象徵足球場上的大草皮、軟爛綿密紅豆如同場上的紅土飛揚，2種療癒內餡任選，帶顆粒感的花生以及濃郁香氣的芝麻醬，咬下去緩緩流出。

圖／清原芋圓提供

有選擇困難症的人不用擔心，經典產品加購足球燒麻糬Top3組合，首推「紫芋波波沙」，芋頭冰沙＋小紫芋，再配上麻糬超享受；愛喝熱甜湯可選「磨米紅白湯圓」，搭上紅湯圓招人緣；最後首選搭配人氣NO.1的「芋見幸福」，以招牌芋頭球、芋圓、紅豆以及珍珠，加上綿密芋頭冰沙，滿滿配料吃得超滿足。

圖／清原芋圓提供

11/23起清原芋圓限定門市可購買到袖珍版足球燒麻糬，單買一顆49元、不指定商品即可加購價39元，共8家限定店可購買：清原芋圓新北化成店、清原芋圓台北南港店、清原芋圓台北內湖瑞光店、清原芋圓台中一中店、清原芋圓雲林斗南總店、清原芋圓台東祥瑞店、清原芋圓花蓮玉里店、清原芋圓花蓮中山店。快帶一顆足球回家，邊吃邊看球賽太過癮了！

圖／清原芋圓提供

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