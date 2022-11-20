茶控必衝！星巴克「週一好友分享」買1送1 「茶瓦納系列、美式」兩杯開喝

星巴克週一好友分享再一波！週一上班不憂鬱，星巴克聽到大家的心聲，再次推出「週一就要看見你」好友分享買一送一活動，凡於11/21當日購買特大杯且風味、冰熱一致的飲料，即可享買一送一。揪不到人，自己一次喝2杯也超過癮！

圖／取自星巴克咖啡同好會FB粉專

星巴克週一好友分享又來啦！於11/21上午11點至晚上8點期間，至門市購買特大杯、風味及冰熱一致的優惠飲品，其中一杯由星巴克招待，喜歡茶瓦納系列的朋友必衝！上班必備「美式咖啡」、濃郁醇厚「那堤」直接買一送一喝起來。(活動詳情以星巴克公告為主)

圖／取自星巴克咖啡同好會FB粉專

圖／取自星巴克官網

此外，凡於即日起至11/29的每週一及週二，會員使用APP行動預點服務購買大杯(含)以上飲料的結帳金額，還可獲贈三倍星星。開喝的同時，福利也別落下囉！

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