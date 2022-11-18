一日限定倒數！ 亞尼克感恩節推限定「咕咕火雞蛋糕」 只有24小時快搶訂

亞尼克竟賣烤雞？！人氣伴手禮品牌亞尼克，感恩節限定推出超吸睛的「咕咕火雞蛋糕」，於今日(11/18)中午開賣，限量開賣只有24小時，是各位拼手速的時候到了！

圖／亞尼克

亞尼克這次有別於以往販售新口味的生乳捲，而是針對感恩節推出超擬真「咕咕火雞蛋糕」，使用翻糖模擬出圓滾滾烤雞造型，有著金黃色澤，切開則是膨鬆柔軟又濕潤的泡芙蛋糕，內餡則是和生乳捲一樣的「泡芙蛋糕+北海道奶霜」，並且搭配藍莓果粒及一層層抹上北海道奶霜，連小雞翅、雞腿的細節也完美重現，絕對是餐桌上的一大亮點！

圖／亞尼克

本次「咕咕火雞蛋糕」限定在亞尼克官網、門市提供預購，販售時間自11/18中午12:00起，只賣24個小時，趕緊手刀衝下單吧！

圖／亞尼克

亞尼克 咕咕火雞蛋糕

販售時間：2022年11月18日(五)中午12：30 (24小時限時預購)

取貨日期 :2022年11月24日(四)

售價：1,888元